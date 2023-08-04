色人妻傳裸照嗨問「吃菜棒還吃肉棒」！綠帽夫見超色對話崩潰

▲新竹一名張姓人妻與林姓舊識連絡上以後，雙方進而發生婚外情，張女還會主動傳送裸照、發送鹹濕訊息。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

新竹一名張姓人妻與丈夫結婚8年，沒想到偶然間遇到林姓舊識，雙方舊情復燃，不但互傳私密照，更是鹹濕喊話「你覺得吃菜棒還是吃肉棒」，氣得頭戴綠帽的黃姓丈夫一狀告上法院。新竹地院審理後，判張女、林男須連帶賠償30萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，張女與黃男2015年7月間結婚，婚後育有一名子女，原先生活還算美滿，不過2023年2月間，張女再度與失聯的林姓舊識聯絡上，婚姻就此變調。

張女與林姓前男友取得聯繫後，不但互相傳送曖昧訊息，還在林男的住處發生性關係，更是會討論「辦事心得」，話語之間充滿煽情的意味，張女甚至稱呼對方「老公」，也有許多一起出遊、約會時所拍下的照片。

▲張女洗完澡以後主動傳送裸照給林男，聽到對方說「不夠看」，又加碼更大面積的裸露照片。（示意圖／ETtoday資料照）



除此以外，張女還會趁著洗完澡，傳送私密照給林男觀看，聽到林男說「不夠看」，又加碼拍攝更勁爆的照片傳送。而在雙方連絡的過程中，張女也十分主動，不斷傳送「想你抱我做運動」、「你覺得吃菜棒還是吃肉棒」、「你洗給我看，我就要色色」等話語，氣得黃男一狀告上法院。

對此，張女則辯稱，是因為服用了精神科藥物，有前行性失憶、頭暈嗜睡等副作用，才會在意識模糊的情況下，傳送了這些對話。

不過，新竹地院不採信張女的說法，認為林男明知張女已婚，卻仍與張女有逾越男女正常交往的行為，並且疑似有發生性行為等侵害配偶權的行為，情節相當重大，導致黃男受到精神上的痛苦，因此判張女、林男需連帶賠償30萬元，全案仍可上訴。