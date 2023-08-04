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結婚7年超少愛愛！老婆突轉性「爽玩跳蛋、乳夾」　真相崩潰了

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友和老婆結婚7年，婚後兩人因瑣事經常爭吵，導致性生活也少得可憐，直到最近半年，妻子突然大轉性，不但愛愛次數遽增，甚至願意嘗試各種情趣用品；沒想到，背後真相竟讓他綠光罩頂，目前正思考這段婚姻的去留。

網友在Dcard提到，最近發現老婆外遇了，對象是她公司同部門的主管，時間約半年左右，兩人堅稱沒發生關係，而這段婚外情之所以被戳破，是因為她的同事看不下去，私下跟他透露。

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在原PO攤牌後，老婆承認了，但強調她和主管之間沒有愛，也沒要真的在一起，單純是下班後排解壓力，還說兩人並沒有發展到做愛的關係。

他坦言，自己相當震驚，原因是這半年完全看不出來，而且老婆對他的態度，反倒變得很熱情，彷彿回到戀愛的時期，「其實婚後我們常常為了生活上的瑣事而吵架，變得感情不是很好，關係始終都是冷冷的，性生活也1-2個月1次。」

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

不過這半年來，老婆變得很愛聊天，還會抱怨那位男主管，並吐露工作上發生的爭執，「我們睡覺會牽手，看電視會擁抱，外出逛街也會牽手，有時她還會突然從後面環抱我，頭靠在肩膀上撒嬌。」

不僅如此，兩人的性生活變多，老婆的配合度也變高，「以前的她很保守，都不願意用情趣用品，但這半年她開始願意用跳蛋、假陽具、肛塞、乳夾來助興，以前也是很懶得除毛的人，但竟願意聽我的，去做私處除毛。」

最後，原PO心碎表示，「目前我還在沉澱中，正在思考這段婚姻的去留，我實在不能理解她的心態，感覺好像是跟我熱戀，但背地裡卻在外遇，有人能替我解惑嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「性慾被開發了，加上背德的愧疚感，出軌的人妻很多這反應，我太太也是」、「她只是補償心態，時間久了又會打回原樣，相信我」、「搞到同事朋友都發現了，你還認為只是單純的肉體出軌？」「有沒有想過，其實是外遇對象幫忙開發你老婆了」、「要排解壓力所以找別人，沒發生關係？鬼扯蛋」。

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