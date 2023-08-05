人妻炒股慘賠！銀行員逼她當性奴　一夜2次借3萬…挨告賠20萬

▲新北一名銀行員以借款為條件，上交友軟體約人妻上床2次。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名銀行員阿偉(化名)上網認識正妹人妻小蕾(化名)，因知道她急需用錢，竟表示只要她當性奴，就願意借她3萬元，當晚兩人就相約在阿偉住處激戰2次，事後阿偉又頻頻傳訊問「我表現還可以嗎」、「可是妳很敏感很濕捏」，訊息被小蕾的丈夫看見，震怒將阿偉告上法院求償100萬元。新北地院審理後，認定阿偉侵害配偶權，判他應賠償20萬元。

判決指出，人妻小蕾去年3月10日投資股票慘賠，隔天就需拿出9萬元償還，因連小孩教育基金都輸光，她不敢對丈夫求援，竟於晚間上交友軟體認識男子阿偉，向他傾訴「股票輸很多」、「能借都借了」，並問他「你直接跟我說我要怎麼做好嗎」，阿偉回答當性奴啊，小蕾於是先傳送自己的照片，阿偉一看驚艷「蠻漂亮的」，又想到自己「很久沒做了很想做」，馬上約小蕾當晚來住處激戰。

事後阿偉立即轉帳3萬元借款到小蕾帳戶，還追問「我表現還可以嗎」，小蕾也回稱「真的很誇張啦」，阿偉又問「下次還可以找妳嗎」，小蕾也回答「嗯」，之後幾天阿偉不斷傳訊色聊「昨天有滋潤到」、「感覺怎麼樣」、「可是妳很敏感很濕捏」。原本兩人約好14日再到阿偉住處激戰，不料這些訊息通通被小蕾丈夫看到，查出妻子和阿偉那晚發生2次性行為，阿偉隨後也被告性侵，經新北地檢署調查後不起訴。丈夫再提告控訴阿偉引誘妻子到住處強上，依侵害配偶權對阿偉求償100萬元。

全案經新北地院審理，法官認為，阿偉一開始問小蕾「妳多久沒做了」，小蕾就回覆「我跟我先生不一定」，可見阿偉知道人妻已婚，卻還跟她發生合意性行為，已侵害丈夫配偶權。審酌丈夫承攬運輸業，月收入約15至20萬元，阿偉在銀行任職，月薪約4萬3000元，判他要賠20萬元。全案還可上訴。