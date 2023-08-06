居民6天吞34張罰單　里長廣播怒罵檢舉達人「有沒有人性啊！」

▲高雄市三民區寶盛里近日遭檢舉達人盯上，居民短短6天內收到34張。（示意圖／本報資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市三民區寶盛里近期遭檢舉魔人盯上，社區居民罰單收到手軟，短短6天內就收到34張。起初里長好聲好氣用廣播溫情喊話，不料對方沒打算罷休，氣得里長二度廣播痛批「連颱風天、禮拜天（也檢舉）！不給人休息！」揚言找民代陳情。

根據《TVBS新聞網》報導，檢舉達人7月25日起一連6天瘋狂舉報，警方也到場開出34張罰單，內容包括並排停車、未依順向停車、轉彎處停車，或是車輛、盆栽佔據人行道跟騎樓。有里民指出，檢舉達人還會在場監看警員是否如實開單。

起初里長任天霸透過廣播溫情喊話「拜託高抬貴手，不要破壞社區的和平，遠親不如近鄰」，但眼見對方仍繼續檢舉，讓他近日氣得二度廣播「里長在這邊非常痛心，颱風天你也檢舉，到底有沒有人性啊」、「連颱風天、禮拜天也不給人好好休息，晚上我們到立委服務處，如果他不處理，我們來去派出所抗議，真的沒政府了！」

消息曝光後，里長這番廣播在網路上掀起討論，許多網友紛紛留言「真體恤違規人啊」、「不違規不行？」、「遵守規定很難嗎」、「看來已經違規成自然了」、「不違停就不會有罰單，沒取締違停就越停越離譜」、「這就是積非成是，違規久了就成合理」。

不過，也有人對檢舉人不以為然，留言質疑「政府製造人民的對立跟仇恨成功了」、「為什麼繳稅又不能用自己的騎樓？」、「檢舉應該要實名制的，讓大家看看什麼人可以這麼高道德標準？」、「台灣交通法規本來就亂七八糟，我不相信你們開車出去沒停過紅線！」引發論戰。

對此，臉書粉絲專頁「翻轉東台灣交通違規2.0」發文反嗆里長「任天霸，恁爸要去寶盛里檢舉兼報案啦！你繼續崩潰開廣播哦」。