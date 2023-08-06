獨／72歲阿伯「金槍不倒」！啪啪免吞藥　女醫曝多做這動作

▲泌尿科女醫師張美玉首度參加健力比賽，就拿下銀牌 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

男性想要持久，除了靠藥物之外，國內知名泌尿科女醫師張美玉就分享可以多做「深蹲」運動，因為深蹲除了可以強化肌耐力之外，更可以促進男性睪固酮的分泌，張美玉就說曾經有一名72歲的長者平常靠深蹲，讓他在床上仍就是「一尾活龍」。

目前正在高醫大運動醫學系碩士班進修，同時也剛拿下健力比賽4項銀牌的張美玉醫師說：想要幫助男性的性能力，強化肌肉是一個關鍵，因為增加男性的睪固酮，除了飲食、睡眠，訓練肌肉的強度是其中的一項要件之一，只要男性的睪固酮足夠，對於日常生活以及性事方面都可以維持的更好，當然也包括性慾的部份。

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▲張美玉醫師示範深蹲動作，一開始可以先拉椅子練習 。（圖／記者吳奕靖攝）

張美玉表示，訓練肌肉強度不一定是要重訓或是一定要在健身房，其實在家裡就可以做到訓練，她進一步分享可以增加睪固酮的一個動作，那就是深蹲或是拿水來負重深蹲，進行阻力訓練，對於平常較少運動到的「骨盆底肌」會有一大幫助，而骨盆底肌跟排尿、性能力都有非常密切的關係。

張美玉醫師也示範深蹲動作，她說一開始先拿椅子模擬坐下的動作，輕碰到椅子就可以起來，同時夾緊屁股，等到習慣了深蹲動作，就可以把椅子拿開，慢慢蹲的更下去，蹲得越低就代表關節活動度很好，第二在有負重情況下還能起來，代表肌肉很有力量。

▲張美玉醫師示範深蹲動作，建議可以蹲到這個高度。（圖／記者吳奕靖攝）