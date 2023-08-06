高雄桃源逢雨橋毀3里又變孤島！部落拒外界物資：要安全回家的路

▲大雨夾帶土石擊中明霸克露橋鋼梁，目前正在搶修中。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

卡努颱風遠離，不過卻為高雄桃源區帶來驚人雨勢，玉穗溪土石流夾帶大石，擊中明霸克露橋第五節H鋼樑，導致3里又成了孤島，在物資充足的前提下，部落族決定自組自救會，以拒絕外界物資表達訴求，「不是每次路斷，就給物資，族人要的是一條安全回家的路」。

明霸克露橋是當地原住民賴以通勤的道路，高雄市議員高忠德表示，過去13年，每逢大雨就讓山區變成孤島，昨(5日)他與3里的里長、部落、社區發展協會理事長開會，公務總局甲仙工務段副段長也與會，會議中提到，明霸克露橋預計2周後才能通行，因此部落族人決定自組自救會，拒絕外界所提供的物資，以軟性抗議表達訴求。

▲明霸克露橋是桃源3里重要通行道路。（圖／記者許宥孺翻攝）

高忠德強調，在市長陳其邁指示下，先前物資和衛生局備妥的醫藥用品都已送到部落，物資已經足夠撐過2個禮拜，但外界的物資就不需要再送過來，訴求在於，「不希望每次路斷，就給我們物資，叫我們忍耐一下，忍耐1周、2周，我們沒辦法接受，我們要的是一條安全回家的路」。

高忠德表示，會議中同時也提到，部落族人訴求，明霸克露橋便橋今(6日)一定要搶通，至少先開放人車戒護通行，甲仙工務段也說明，沒有意外的話，今天人就可以先過。