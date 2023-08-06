快訊／南投仁愛再傳民眾受困！東眼山飛瀑露營區2人求救

▲南豐東眼山飛瀑露營區傳出2名民眾受困。（圖／南投消防局提供）

記者白珈陽、高堂堯／南投報導

南投縣仁愛鄉受到卡努颱風西南氣流重挫，橋毀路斷，多處成為孤島，6日下午消防指出，南豐東眼山飛瀑露營區又傳出2名民眾受困，現已集結北、中消防及特搜人員前往營救。另外，重災區之一的精英村，目前仍有17人受困，等待直升機救援、空投物資，其中包含1名6月大男嬰。

南投縣消防局指出，6日下午接獲周姓男子報案，稱仁愛鄉東眼山飛瀑露營區有2名民眾，因土石流道路中斷無法下山脫困，立即派遣南投消防人員2名、消防署特搜2名、台中消防2名、新北消防2車2人組成小隊前往搜救，目前正馳援當中。

此外，南投縣消防局與台中市消防局特搜大隊等搜救人員，稍早於南投仁愛鄉精英村廬山部落的一處山谷土石崩塌處，發現失聯2天的林姓男子，但遭到土石淹沒，已無生命跡象，家屬獲報確認其身分，悲痛無比。

據了解，目前精英村仍有17人受困，其中有10人等待直升機救援，7人等待空投物資，當中還有6月大的男嬰，今日過後恐無奶粉可吃，族人上午看見有直升機空投物資，趕緊施放狼煙，卻未獲注意。

▲▼精英村仍有17人受困，當中還有6月大的男嬰。（圖／民眾提供）