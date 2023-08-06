　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓「殺人預告」發文遍布　警方緊急逮捕46人！他解釋：只是好玩

▲▼南韓3日傍晚發生隨機殺人案後，京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站加強警力戒備。（圖／達志影像）

▲南韓3日傍晚發生隨機殺人案後，京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站加強警力戒備。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從南韓京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站發生駭人聽聞的隨機殺人案，導致1死13輕重傷後，引發模仿浪潮，社群媒體上掀起「殺人預告」，威脅要在各地仿效隨機殺人，至今警方已逮捕46人，包括釜山一名20多歲的海軍士兵也威脅要在鬧區殺人，最後被警方逮捕時正和女友喝酒，目前警方已派出特攻隊、裝甲車嚴加戒備。

根據《韓聯社》、《News1》，自從3日傍晚書峴站發生隨機殺人案後，南韓的周末瀰漫著一股不尋常的警戒氣氛，因為社群網路上充斥著預告、威脅犯下隨機砍殺的貼文或留言，光是京畿南部警察廳從3日以後就接獲28起報案，目前該單位已逮捕13人，而他們被逮後大都向警方聲稱，「只是覺得很好玩」、「很無聊」、「開玩笑的啦」。

一名年僅14歲的青少年昨（5）日晚間6時31分在Instagram上發文，威脅要在京畿道龍仁市愛寶樂園加勒比海灣大開殺戒後輕生，警方最後於當天晚上8時35分將之逮捕，他被逮後聲稱「只是覺得好玩」；年僅13歲的國中女學生則發文威脅要於8月30日在京畿道光明市鐵山中學隨機殺人；另名16歲的青少年則威脅要在京畿道安城市的網咖隨機殺人。

還有一名40多歲的男子酒醉時發文，預告將在京畿道水原市靈通區光教站隨機殺人，之後被警方逮捕。

▲▼南韓警方派出多名警力，其中甚至包含警察特攻隊，針對首爾地鐵蠶室站加強巡囉。（圖／CFP）

▲南韓警方派出多名警力，其中甚至包含警察特攻隊，針對首爾地鐵蠶室站加強巡囉。（圖／CFP）

另外，釜山也有一名20多歲的海軍一兵5日在網路社群發文威脅，今（6）日要在鬧區西面隨機殺人，有民眾閱讀該則貼文後旋即報案，警方一個小時後於5日晚間10時40分上門逮人，發現該名士兵正和女友喝酒，士兵聲稱是在酒醉狀態下發文，目前該名士兵已被移送至憲兵隊接受調查。

還有一名年僅10多歲的青少年5日下午5時47分在Instagram上發文，預告晚間7時將在仁川廣域市桂陽區桂陽站斬殺20人。

自從首爾市冠岳區新林洞、京畿道城南市盆唐區書峴站發生隨機殺人案後，南韓全國各地掀起模仿潮，警方無法輕忽「殺人預告」等威脅發文或留言的嚴重性，截至6日為止南韓全國警方一共逮捕涉嫌發文威脅殺人的46人，一天之內就逮捕了28人。

南韓警察廳反恐危機管理科向全國15個下轄警察廳、45個處所派出警察特攻隊員共128人、部署11輛裝甲車，裝甲車被派遣至首爾江南站、釜山西面站、全羅北道扶安郡新萬金「世界童軍大露營」營地、仁川松島、濟州國際機場、京畿道城南市盆唐區書峴站和板橋站、京畿道水原市水原站等。

警方罕見以如此大陣仗的高規格對待此次事件，就連其他警界關係人士都甚感驚訝，透露是當局首次在遇到刑事案件後出動警察特攻隊、裝甲車。他表示，通常是遇到重大國際活動，或是機場、大使館接獲恐怖攻擊威脅或預告等報案時，警方才會出動裝甲車，

ET快訊
快訊／不聽勸拒穿救生衣！　男下水溺斃
台北市中山區近千戶大停電！
快訊／公務員持槍搶劫　北市府回應了
快訊／雨區擴大！　8縣市豪大雨特報
羽生結弦新婚妻瘋傳「是AKB48女神成員」！私人IG告白被挖
2000隻鵪鶉暴斃　遭亂丟滿地屍體
以為只有二獎　一掃中3億！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓「殺人預告」發文遍布　警方緊急逮捕46人！他解釋：只是好玩

尼日軍政府求助俄傭兵組織瓦格納　最後通牒到期面臨軍事干預

廣島原爆78週年　日本再籲「放棄核武」：核威懾理論太愚蠢

中俄海軍「11艦」駛近阿拉斯加　美派驅逐艦、巡邏機監測

尼日軍政府政變最後期限將至　法國：支持軍事干預

逃亡11年「1張照破功」！義頭號通緝犯落網　嗨慶足球隊奪冠曝行蹤

和男友家中激戰！房東闖入要求3人行　女驚覺遭設局：拿我抵房租？

同醫院「逾60名孕婦驗出HIV」　印度成立小組緊急調查

傳美將軍事融資援台　俄議長：把台灣變成另一個烏克蘭

他用4千元買2隻貴賓犬　醫揭驚人真身傻了：是超大號「類固醇雪貂」

夏克立遭爆「擁3房還裝窮」反擊了　控黃嘉千阻賣房「害他背千萬債」：我很累

動漫盃街舞賽第一名！創意重現鹿丸影子模仿術

李㼈愛女登《未來少女》獲低分落淚　曝父一開始不支持參賽：想打破標籤！

薔薔巴黎拍片「遭路人挑釁罵bxxch」！　惡意擋鏡頭...她氣炸反擊：我好欺負？

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

被逼瘋？婁峻碩罕見動怒喊「出去！」　力挺邱鋒澤..談采子：道不同不相為謀

田馥甄難得邀嘉賓當場後悔　魏如萱請不走...嚇到「腋下發熱」

老高二度發聲：從沒說自己是源！　遭控抄襲「你們沒權利要我刪片」

熱炒老闆邀「原班人馬吃到飽」　嘆：只有北科大能毀掉北科大

田馥甄「觀世音造型」自嘲像蚊帳　稱歌迷「碗友」：有在敲碗的朋友ＸＤ

南韓「殺人預告」發文遍布　警方緊急逮捕46人！他解釋：只是好玩

尼日軍政府求助俄傭兵組織瓦格納　最後通牒到期面臨軍事干預

廣島原爆78週年　日本再籲「放棄核武」：核威懾理論太愚蠢

中俄海軍「11艦」駛近阿拉斯加　美派驅逐艦、巡邏機監測

尼日軍政府政變最後期限將至　法國：支持軍事干預

逃亡11年「1張照破功」！義頭號通緝犯落網　嗨慶足球隊奪冠曝行蹤

和男友家中激戰！房東闖入要求3人行　女驚覺遭設局：拿我抵房租？

同醫院「逾60名孕婦驗出HIV」　印度成立小組緊急調查

傳美將軍事融資援台　俄議長：把台灣變成另一個烏克蘭

他用4千元買2隻貴賓犬　醫揭驚人真身傻了：是超大號「類固醇雪貂」

毒下方是「毋還是母？」　鍵盤2種寫法她疑惑！正解揭曉

股神93歲生日禮物！波克夏總資產首度破1兆美元　5檔重點投資股出爐

快訊／瑞芳蝙蝠洞浮潛沒穿救生衣！　溺水男送醫不治

擦上秒年輕10歲的「小花平替」腮紅　讓男友瞬間變哥哥！

全明星女神Kimi《KANO》音樂劇首演成功　魏德聖赴日感動快落淚

郭董找柯媽「談併購」？　黃珊珊：捏造不實事項就依法辦理

屏東潮州大同市場慢車道設攤　警1天開13張告發單

老公被逼為「愛賭妻」還債　怒向女債主潑灑「洗鋼水」

台北市中山區近千戶大停電！　台電：線路設備故障「最快3點半復電」

陳妍希新劇遭撤檔！《但願人長久》演鄧麗君一生…雪藏5年播不了

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

國際熱門新聞

警察男友當街開槍射殺女友　監視器全拍下

卡努詭異路徑「史無前例」！下一步恐登陸九州

放話在愛寶樂園「見誰殺誰」　16歲少年落網

20分鐘狂灌4瓶水　她倒地亡

她和男友激戰　房東突闖入「要求3人行」

NASA首次拍到「宇宙問號」　天文學家說話了

即／南韓全面警戒！警察廳長下令「可直接開槍」

韓隨機殺人　64歲婦腦死「不治身亡」

俄混凝土車井蓋炸飛！　工人遭「爆頭」灑血亡

4千元買2隻貴賓犬以為賺到！驚人真身曝光

警察被怪聲纏8年　拍到鬼影400萬人嚇壞

阿富汗發生規模5.8地震　印度有感

煙火瀑布淪火海　延燒2000平方公尺

沙烏地調停戰爭　和談應尊重烏領土主權完整

更多熱門

相關新聞

廣島原爆78年！日籲放棄核武：核威懾太蠢

廣島原爆78年！日籲放棄核武：核威懾太蠢

1945年8月6日，美軍在日本廣島投擲人類史上第一枚原子彈「小男孩」，隨後整個城市陷入焦熱火海、近8萬人瞬間蒸發。美國的核武攻擊迅速終結了第二次世界大戰，卻也讓廣島遭遇毀滅性打擊。78年後的今天，日本在廣島和平紀念公園舉行紀念儀式，也再次掀起呼籲世界放棄核武的聲浪。

金正恩視察軍工廠　北韓恐向俄提供武器

金正恩視察軍工廠　北韓恐向俄提供武器

放話在愛寶樂園「見誰殺誰」　16歲少年落網

放話在愛寶樂園「見誰殺誰」　16歲少年落網

煙火瀑布淪火海　延燒2000平方公尺

煙火瀑布淪火海　延燒2000平方公尺

韓隨機殺人　64歲婦腦死「不治身亡」

韓隨機殺人　64歲婦腦死「不治身亡」

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／苗栗「一家5口」同車氣絕　恐已死亡5天

江宏傑遭砲「活該被離婚」！奇葩事蹟起底：是我也跑

苗栗一家5口同車亡！爸是聯結車司機

房東要漲1000元　樹林男引爆瓦斯「讓你變凶宅」

福原愛遭法院強制執行！　殘酷2下場曝

奎丁「無罩逛街」胸前走光全被拍！絕美形狀外露

男想送亞東醫院「沒床位」就引爆瓦斯

員工撞凹勞斯萊斯免賠　象董癌逝

台大直播超導體LK-99實驗　2萬人緊盯結果

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

一家5口陳屍苗栗偏僻農路　家屬趕赴現場認屍

超商美式、拿鐵買6送6今天限時搶

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

熱炒老闆直播邀北科大學生　原班人馬回來吃到飽

「台灣第一女優」1句話讓吳宗憲訪不下去

更多

最夯影音

更多
夏克立遭爆「擁3房還裝窮」反擊了　控黃嘉千阻賣房「害他背千萬債」：我很累

夏克立遭爆「擁3房還裝窮」反擊了　控黃嘉千阻賣房「害他背千萬債」：我很累
動漫盃街舞賽第一名！創意重現鹿丸影子模仿術

動漫盃街舞賽第一名！創意重現鹿丸影子模仿術

李㼈愛女登《未來少女》獲低分落淚　曝父一開始不支持參賽：想打破標籤！

李㼈愛女登《未來少女》獲低分落淚　曝父一開始不支持參賽：想打破標籤！

薔薔巴黎拍片「遭路人挑釁罵bxxch」！　惡意擋鏡頭...她氣炸反擊：我好欺負？

薔薔巴黎拍片「遭路人挑釁罵bxxch」！　惡意擋鏡頭...她氣炸反擊：我好欺負？

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面