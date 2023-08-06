王婉諭：民眾黨靠攏黑金　傷害台灣人民「超越藍綠」期待

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨今（6日）舉辦4周年黨慶，近日嚴厲批判該黨的時代力量黨主席王婉諭透過臉書表示，一個自詡超越藍綠的政黨，若和黑金靠攏，傷害的不只是自己，還有台灣人民對於第三勢力的期盼，而民眾黨現在靠攏台中顏清標家族、苗栗縣長鍾東錦的作法，不能代表真正的第三勢力。

王婉諭表示，這陣子以來，有些朋友對於自己批判民眾黨主席柯文哲、民眾黨感到不解，其中有一種聲音說，現在不是民進黨執政嗎？為什麼要批判在野黨？她認為，今天祝賀民眾黨四周年黨慶的花卡，最能回答這個問題：「超越藍綠」不是一句口號，超越藍綠背後有著具體的願景。

王婉諭指出，人民希望打破藍綠兩黨和黑金勢力共治的高牆，所以支持超越藍綠，一個自詡「超越藍綠」的政黨，一旦複製藍綠兩黨的老路，和黑金靠攏，傷害的不只是政黨自己，還傷害了超越藍綠的願景，傷害了台灣人民對於第三勢力的期盼，這才是最讓人不能忍受的。

「很遺憾的是，從顏清標家族、鍾東錦到新提名的立委候選人尚文凱，還有即將擔任嘉義台灣選哲之友會的總會長王冠鈞，民眾黨和黑金靠攏的意志仍無比堅定」，王婉諭點名說，身為時代力量的黨主席，她不能沒有立場和態度，不可能默不作聲，而是必須清楚告訴台灣人民：民眾黨這種作法，不能代表真正的第三勢力。

王婉諭強調，她要提醒自許超越藍綠的民眾黨，拒絕黑金、黑白分明，絕對是道德底線，絕對是不可跨越的紅線，絕不能淪為跟藍綠比爛的口水戰，期許即將滿四周年的民眾黨能夠找回初衷：不只超越藍綠，黑白更要分明。