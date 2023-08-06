柯文哲姊妹會找性感短裙空姐辣舞　女議員：撕仇女標籤要確定欸

▲柯文哲舉辦茶會，被民進黨議員陳乃瑜質疑，會中找來女性穿著短裙版的空姐制服跳舞，她認為這是物化空姐、物化女性。（圖／陳乃瑜臉書）



記者陶本和／台北報導

民眾黨主席柯文哲投入2024總統大選，近日卻因過去仇女言論挨轟，民眾黨則在5日舉行「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會，被外界認為是為替柯文哲撕掉標籤。不過，民進黨議員陳乃瑜注意到，民眾黨茶會表演中，找來女性穿著窄版短裙的空姐制服跳熱舞，她認為這是物化女性、物化空服人員。

網紅「館長」陳之漢、前立委黃國昌所舉辦716遊行，因現場大多為民眾黨支持者，且男性佔多數，遭指是柯文哲過去言論導致，而民眾黨則舉辦「北區姊妹台灣選哲之友會」成立大會，特別召集女性支持者出面。

柯文哲在現場說，民眾黨普遍而言女將比男將強，雖然黨員結構男性比女性多，但有名的都是女生，所以攻擊沒必要，並打趣表示，他在家怕妻子陳佩琪，「我們家齁，大事我決定，小事陳佩琪決定，可是我們家從來沒有發生過大事」。

不過，陳乃瑜6日透過臉書發文表示，「柯市長你要確定耶！舉辦姐妹茶會想要洗掉仇女標籤」。她觀察發現，在民眾黨的茶會表演中，幾位女性穿非常短、物化版本的空姐制服、跳熱舞，她質疑「這不就是物化女性、物化空服人員，這樣叫做撕仇女標籤？」

陳乃瑜表示，前台北市副市長長黃珊珊幫柯文哲說話，表示柯文哲的競選團隊總幹事女性，自己也是柯文哲在市長任內聘用的女性副市長。她認為，不是用女性幕僚就代表零歧視，柯文哲每次的言論，明白顯示出他的打從心裡仇女。

陳乃瑜說，每次柯文哲的「失言」就是用另一件事來蓋掉，而柯文哲最可怕的地方就是覺得自己沒錯，而民眾黨最大的問題，就是不知道他哪裡有問題。