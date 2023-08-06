祝賀民眾黨黨慶　王婉諭送花籃：不只超越藍綠，更要「黑白分明」

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

今日（ 8月6日）為民眾黨黨慶，時代力量主席王婉諭也送上花籃祝賀，她在花卡上寫道「不只超越藍綠，黑白更要分明」，表示這是祝賀、是提醒，也是期許，她要提醒自許超越藍綠的民眾黨，拒絕黑金、黑白分明，絕對是道德底線，絕對是不可跨越的紅線，絕不能淪為跟藍綠比爛的口水戰。

王婉諭提到，這陣子以來，有些朋友對於她批判民眾黨主席柯文哲、民眾黨感到不解，其中有一種聲音說，現在不是民進黨執政嗎？為什麼要批判在野黨？她認為今天祝賀民眾黨四週年黨慶的花卡「不只超越藍綠，黑白更要分明」，最能回答這個問題。

「『超越藍綠』不是一句口號，超越藍綠背後有著具體的願景」，王婉諭指出，人民希望打破藍綠兩黨和黑金勢力共治的高牆，所以支持超越藍綠，因此，一個自詡「超越藍綠」的政黨，一旦複製藍綠兩黨的老路，和黑金靠攏，傷害的不只是政黨自己，還傷害了超越藍綠的願景，傷害了台灣人民對於第三勢力的期盼，這才是最讓人不能忍受的。

王婉諭表示，很遺憾的是，從顏清標家族、鍾東錦到新提名的立委候選人尚文凱，還有即將擔任嘉義台灣選哲之友會的總會長王冠鈞，民眾黨和黑金靠攏的意志仍無比堅定。

「身為時代力量的黨主席，我不能沒有立場和態度，我不可能默不作聲」，王婉諭強調，她必須清楚告訴台灣人民，民眾黨這種作法，不能代表真正的第三勢力，她要提醒自許超越藍綠的民眾黨，拒絕黑金、黑白分明，絕對是道德底線，絕對是不可跨越的紅線，絕不能淪為跟藍綠比爛的口水戰。

王婉諭最後喊話，過去有人說三歲定終身，她仍期許即將滿四週年的民眾黨能夠找回初衷，「不只超越藍綠，黑白更要分明」，是祝賀，是提醒，也是期許。

▲時代力量祝賀民眾黨黨慶花藍。（圖／翻攝自王婉諭臉書）