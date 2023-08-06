辦姊妹選哲之友會想撕仇女標籤　柯文哲卻被她轟言不及義

▲民眾黨主席柯文哲出席「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會 。（圖／記者蘇晏男攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲投入2024總統大選，近日卻因過去仇女言論挨轟，民眾黨則在5日舉行「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會，被外界認為是為替柯文哲撕掉標籤。不過，基進黨北市黨部主委吳欣岱指出，柯文哲講了一堆言不及義的話，「還是別白費功夫了」。

網紅「館長」陳之漢、前立委黃國昌所舉辦716遊行，因現場大多為民眾黨支持者，且男性佔多數，遭指是柯文哲過去言論導致，而民眾黨則舉辦「北區姊妹台灣選哲之友會」成立大會，特別召集女性支持者出面。

柯文哲在現場說，民眾黨普遍而言女將比男將強，雖然黨員結構男性比女性多，但有名的都是女生，所以攻擊沒必要，並打趣表示，他在家怕妻子陳佩琪，「我們家齁，大事我決定，小事陳佩琪決定，可是我們家從來沒有發生過大事」。

吳欣岱則批評，柯文哲先提到他去看《芭比》，感受到社會給女性塑造的刻板角色，例如家中有人生病，都會推女生去照顧，而這些角色設定，限制了女性的自由和工作權。但《芭比》哪有演這個？況且家庭角色最刻板的設定不就他家？後來又說自己怕太太，可是有沒有怕太太跟有沒有仇女其實真的沒關係。

吳欣岱表示，柯文哲認為女性漂亮就要去坐櫃檯，專門找女性候選人來吸收「豬哥票」，然後再說有女性下屬不仇女、認為台女沒化妝不要出門嚇人，所以女性下屬也會嘲笑別人「大菊為重」、說重男輕女是生物本能，媽媽也是天生就要比較疼愛孩子，所以作為男性可以順理成章不帶小孩、不分擔家務，柯文哲自己從不分擔家務並在媒體前拿來炫耀，稱「娶妻當娶陳佩琪」，卻要談論性別公共政策女性的勞動參與率，還是別白費功夫了。