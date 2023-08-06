他用4千元買2隻貴賓犬　醫揭驚人真身傻了：是超大號「類固醇雪貂」

▲阿根廷一名男子花150美元買了2隻「貴賓犬」後，發現這2隻動物其實是雪貂。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

阿根廷一名男子花了150美元（約新台幣4750元）在市場買了2隻玩具貴賓犬，不料男子將新買的寵物帶到獸醫那裡接種疫苗時，才被告知這2隻「狗」的真身原來是被注射了類固醇的巨型雪貂，讓他震驚不已。

《每日快報》指出，這起發生於2013年的詐騙案近來再次成為人們的焦點。當時，男子在阿根廷知名市場「薩拉達」（La Salada）見到2隻毛茸茸的白色玩具貴賓犬，立刻被牠們的可愛模樣吸引，於是他決定花150美元買下這2隻被當地人稱為「巴西鼠」（Brazilian Rat）的寵物。

在美國，貴賓犬的價格通常介於1000美元（約新台幣3.1萬元）左右，但男子沒有多想，就將狗交給獸醫接種疫苗。豈料，獸醫檢查後驚訝發現，原來這2隻外型看似貴賓犬的寵物根本不是狗，而是2隻自出生起被注射了類固醇的雪貂，所以體型才能從一般的6英吋瘋長到10英吋。

仿冒與盜版商品交易猖獗的薩拉達市場（La Salada）是著名的惡名市場。當地商販公然在市場內販售膺品，此前也不止一次有傳聞稱，市場內有人將齧齒動物偽裝成狗出售，直到2013年的這起案件發生後，才讓傳言首次被證實。