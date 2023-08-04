足球員鏟球遭對手重踩！腿部「怪異扭曲」貼平地面　影片曝光

記者詹雅婷／綜合報導

南美解放者盃1日在阿根廷布宜諾斯艾利斯的比賽發生意外，在兩隊球員爭搶球的緊張時刻，阿根廷青年隊29歲後衛桑切斯（Luciano Sanchez）遭對手踩中腿部，嚴重受傷，腿部呈現怪異扭曲形狀，甚至看起來幾乎貼平地面。

▲馬塞洛重重踩在桑切斯腿上，桑切斯的腿部怪異扭曲。（圖／翻攝自YouTube）

綜合美聯社、BBC等報導，當時比賽來到下半場，富明尼斯足球俱樂部的球員馬塞洛（Marcelo）試著帶球越過桑切斯的時候，桑切斯也嘗試把球鏟走。沒想到就在這一刻，馬塞洛一腳重重踩在桑切斯左小腿上。

依據影片，桑切斯的腿部瞬間變形，呈現怪異扭曲角度，接著向前摔在地上。事發後，眾人紛紛上前關心桑切斯，隊友一開始以為是腿部骨折，但依據球隊發布的報告，桑切斯是左膝脫臼，復原期預計需要8至12個月的時間。

▲▼桑切斯當場向前摔在地上。（圖／達志影像／美聯社）

馬塞洛深知對方傷勢嚴重，被罰紅牌離開球場時忍不住落淚。他事後透過社群媒體發文表示，「今天我在球場上度過非常艱難的時刻，我在無意之中傷害了一名球員，希望他能早日康復」。

富明尼斯足球俱樂部針對此事發出聲明，期盼桑切斯早日康復。對於這些關心，阿根廷青年隊表達感謝，並說「我們是競爭對手，不是敵人」。

▼ 馬塞洛（左）事後被罰離場。（圖／CFP）