「很懷疑郭台銘會願意和柯文哲合」　媒體人預言他4年後命運

▲郭台銘、柯文哲。（資料照／台灣民眾黨提供）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘獨立參選2024態勢漸趨明顯，是否將與民眾黨總統參選人柯文哲合作，成為各界關注焦點。財經媒體人胡采蘋分析，兩人會不會合的答案是動態的，不過，郭台銘若幫柯文哲，四年後必然是柯文哲坐大，而柯文哲如何對當初禮讓他的時任民進黨主席蔡英文，那就是郭台銘四年後的命運。

胡采蘋指出，郭台銘與柯文哲是否搭檔參選，取決於柯文哲的支持率，支持度越高，他就越覺得自己身價高，郭台銘就要花「更高的成本」去談合併。但柯文哲的支持度越低，郭台銘就會覺得何必跟他談。

胡采蘋說，柯文哲只有支持率值錢，其他又沒有立委又沒有部長，全部要我自己人脈，跟他合作是便宜到他，都給他還不如自己選，花錢投資自己最好，選不上也是累積在自己身上，而這就是郭台銘的花錢風格，只花能累積在自己身上的錢。

胡采蘋提到，郭台銘為人作嫁已經慘遭比亞迪創始人王傳福和立訊精密董事長王來春兩次教訓，恐怕這是他最痛的事情，比亞迪和立訊都是踩著富士康往前走。郭台銘如果這次幫了柯文哲，錢花下去，就算選上總統，四年後必然是柯文哲坐大，柯文哲已經走上郭台銘政治路上王傳福與王來春的預備位置，「我很懷疑郭會願意和柯合」。商業路上被耍無數次也耍人無數次的老企業家，合作這種事情是要講契約講賠償條款的，但政治領域不是這樣運作。