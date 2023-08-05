賀顏宏霖當選北斗鎮長　郭台銘：這就是主流民意大聯盟

▲郭台銘先前替顏宏霖輔選。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

記者蘇晏男／台北報導

彰化縣北斗鎮前鎮長李玄因貪汙案入獄，該職缺於今（5日）進行補選投票，最後由受到鴻海創辦人郭台銘與民眾黨2024總統參選人柯文哲青睞的無黨籍候選人顏宏霖勝選，而此次選舉更被政壇視為總統大選前哨戰。目前人在訪美的郭台銘表示，這次北斗鄉親展現了民意的堅實力量，這就是主流民意大聯盟 ，而他也將秉持自己的信念與價值，繼續前進。

郭台銘5日晚間在臉書表示，恭喜無黨無派、堅持信念的顏宏霖高票當選北斗鎮長。顏宏霖在此次補選突破政黨重圍，獲得5697位在地鄉親的信任與託付，他相信顏對在地美食、農產與行銷的熱情，真真實實地感動了選民。期盼顏為北斗鎮帶來改變、找回榮耀，「我在此致上最誠摯的祝福」。

郭台銘說，上次前往北斗後，他也向大家強調，如果過去選黨總讓你失望，就請大家投給最有料的候選人，因為政治理應為經濟服務，台灣不再需要虛耗對立的意識形態，而是需要專業為民服務的政治家。

郭台銘強調，「這一次，北斗鄉親確實驗證了價值，展現了民意的堅實力量——維護和平、創造繁榮、堅守清廉，讓日子過得更好，這就是主流民意大聯盟 ！」台灣人民希望改變，改變帶給人民希望，而他也將秉持自己的信念與價值，繼續前進。