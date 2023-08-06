　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲北市爛帳又一樁？　議員轟：恐怕變成另一個北流

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲出席台灣文化協會成立百年紀念「台灣人 前進」紀錄片發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

前台北市長柯文哲任內完工的台北流行音樂中心近日爆出1.9億工程未付款，每月需額外支付利息，引來批評，不過，民進黨台北市議員簡舒培指出，柯文哲留下的爛攤子不只一件，成功市場改建工程也有問題，把麻煩推給下一任，卻還在說風涼話。

簡舒培指出，柯文哲在台北市府後推動成功市場改建，但事實上，市場自治會一直很反對，攤商們也擔心半地下化的市場，與消費習慣不同，未來改建後生意會受影響，但柯文哲不顧攤商意願和消費者需求，直接霸王硬上弓「強硬改建」。

簡舒培說，改建工程原訂2018年完工，最後卻延到2026年，而根據審計部報告更指出，是因為市場改建工程設計中，新建市場與中繼市場的地下停車場規畫設計有誤，也未妥善考量攤商搬遷及安置的需求。一連串的初步規劃和溝通都沒做好，柯文哲就堅持硬幹，導致完工時程延宕，預算更是暴增。

簡舒培表示，成功市場改建歷經多次流標，預算從原本的5億追加兩次到11億元，整個翻倍，現在因柯市府規劃不善導致工程延宕，將物價上漲也將導致建造經費暴增，還可能衍生技術服務履約爭議費用，最後恐怕變成另一個北流。

簡舒培批評，柯文哲回應審計部檢討，非但不反省，還承認「攤商一直不想到地下去」，建議蔣萬安市府可以考慮變更設計，把攤商不滿、設計不良全丟給現任台北市長蔣萬安，還講出「如果按照原訂的計畫往下挖，那費用實在太高了」這樣的風涼話。

簡舒培說，所有的公共工程，前期規劃得越完善，後續執行時不說事半功倍，至少也能順利地把工程完成，但柯文哲把市政當成辦家家酒，無數的人民公帑都浪費在這種「我說了算」的施政上，只顧著趕快做、硬要做，實際上什麼都沒做到，還留下一堆爛攤子，卻又一副「絕對不會是我錯」的傲慢心態，把責任全推得一乾二凈，一點承擔的能力都沒有。

ET快訊
直升機運補物資　高雄桃源卻拒收
孕婦過馬路左轉車衝過來！　她嚇瘋跳開躲死劫
快訊／雨區擴大！　5縣市豪大雨
吳宗憲《玩很大》受傷見血！錄影一半急送醫
快訊／旗津漁港驚見浮屍！遺體腫脹卡船底待撈
「霸王級行人」闖紅燈過馬路　一路滑手機無視全場來車！8秒片掀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

輔助醫學技術士連署達標　聚焦就業、老年長照、校舍轉型3議題

柯文哲北市爛帳又一樁？　議員轟：恐怕變成另一個北流

南投仁愛鄉主要道路中斷　蔡培慧曝台14線搶通進度

賀顏宏霖當選北斗鎮長　郭台銘：這就是主流民意大聯盟

顏宏霖勝選　郭台銘、謝典林po文：在野勢力整合大成功

2024前哨站！北斗「章魚里」開票神準　顏宏霖當選鎮長

堅定非核家園　賴清德：核電僅占5%「不必因擔心缺電走回頭路」

直接興建社宅超過8.4萬戶！內政部：興建、包租代管已破14萬戶

柯郭力挺顏宏霖當選北斗鎮長　郭營：柯郭互補有利下架民進黨

如何畢業即就業？　柯文哲：念沒用大學乾脆念技職學校

夏克立遭爆「擁3房還裝窮」反擊了　控黃嘉千阻賣房「害他背千萬債」：我很累

動漫盃街舞賽第一名！創意重現鹿丸影子模仿術

薔薔巴黎拍片「遭路人挑釁罵bxxch」！　惡意擋鏡頭...她氣炸反擊：我好欺負？

李㼈愛女登《未來少女》獲低分落淚　曝父一開始不支持參賽：想打破標籤！

爸生病與愛貓分隔兩地1年多　重逢時牠哭叫討摸：是爸爸

老高二度發聲：從沒說自己是源！　遭控抄襲「你們沒權利要我刪片」

被逼瘋？婁峻碩罕見動怒喊「出去！」　力挺邱鋒澤..談采子：道不同不相為謀

夜市攤販「肉塊掉地上」　員工撿起互丟還繼續烤

恐怖畫面曝光！廬山停車場「路基淘空」懸半空　民眾嘆：都沒有了

田馥甄「觀世音造型」自嘲像蚊帳　稱歌迷「碗友」：有在敲碗的朋友ＸＤ

輔助醫學技術士連署達標　聚焦就業、老年長照、校舍轉型3議題

柯文哲北市爛帳又一樁？　議員轟：恐怕變成另一個北流

南投仁愛鄉主要道路中斷　蔡培慧曝台14線搶通進度

賀顏宏霖當選北斗鎮長　郭台銘：這就是主流民意大聯盟

顏宏霖勝選　郭台銘、謝典林po文：在野勢力整合大成功

2024前哨站！北斗「章魚里」開票神準　顏宏霖當選鎮長

堅定非核家園　賴清德：核電僅占5%「不必因擔心缺電走回頭路」

直接興建社宅超過8.4萬戶！內政部：興建、包租代管已破14萬戶

柯郭力挺顏宏霖當選北斗鎮長　郭營：柯郭互補有利下架民進黨

如何畢業即就業？　柯文哲：念沒用大學乾脆念技職學校

輔助醫學技術士連署達標　聚焦就業、老年長照、校舍轉型3議題

哈林帶隊現身《營業中》　聽一消息「秒轉頭」：撤！

颱風天上阿里山公路遇落石　自小客閃不過撞上「下巴」掉了

U12／「全村希望」黃譯皜扛稱職先鋒　偶像從王威晨變張育成

南投仁愛鄉災情嚴重！村民失聯搜救中　洗腎患者搭直升機就醫

陸劇開播少了1台灣男神！　網淚「為什麼換人了」他微博貼文消失

LPL冠軍出爐！五場血戰JDG建立王朝三連霸、Knight奪下FMVP

韓偶像27歲被罵「年紀大了」！　權恩妃吐心聲：還有人叫我減肥

台中30坪倉庫凌晨惡火！14汽機車遭燒毀

愛神射箭點名你　4星座8月甜蜜蜜

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

政治熱門新聞

找工作快來看！起薪最高57K　新北捷運徵才高中畢業就有機會

賀顏宏霖當選北斗鎮長　郭台銘：這就是主流民意大聯盟

ET快問快答／台中前瞻預算六都倒數第二名　74.36％網友認為不公平

顏宏霖勝　郭台銘、謝典林：整合成功

北斗第一家族翻車　顏宏霖當選鎮長

南投仁愛鄉主要道路中斷　蔡培慧曝台14線搶通進度

北斗「章魚里」神準　顏宏霖當選鎮長

柯文哲稱若當選「不發前瞻預算」　下任總統別講屁話好

如何畢業即就業？　柯文哲：念沒用大學乾脆念技職學校

堅定非核家園　賴清德提「增綠電」：核電僅占5%

民調／藍綠7月政黨支持度大回血　柯文哲暴衝反刺激兩黨支持者回流

柯文哲北市爛帳又一樁？　議員轟：恐怕變成另一個北流

直接興建社宅超過8.4萬戶！內政部：興建、包租代管已破14萬戶

列舉經濟成果　總統府回擊：馬英九被評為「Bumbler」高下立判

更多熱門

相關新聞

顏宏霖勝　郭台銘、謝典林：整合成功

顏宏霖勝　郭台銘、謝典林：整合成功

彰化縣議長謝典林力挺鴻海創辦人郭台銘參選總統，日前宣布退出中國國民黨，北斗鎮長補選與郭、侯同框，為無黨籍顏宏霖站台，今天投票揭曉，由顏勝出，人在美國的郭台銘在臉書po文恭賀，謝典林也說「民進黨定於一尊，多組在野挑戰勢力，最後一刻完成整合。我說的是這次北斗鎮長補選，恭喜北斗鎮長，顏宏霖」。

堅定非核家園　賴清德提「增綠電」：核電僅占5%

堅定非核家園　賴清德提「增綠電」：核電僅占5%

如何畢業即就業？　柯文哲：念沒用大學乾脆念技職學校

如何畢業即就業？　柯文哲：念沒用大學乾脆念技職學校

力挺賴清德政見　鄭文燦：政府能做就提早做

力挺賴清德政見　鄭文燦：政府能做就提早做

列舉經濟成果　總統府回擊：馬英九被評為「Bumbler」高下立判

列舉經濟成果　總統府回擊：馬英九被評為「Bumbler」高下立判

關鍵字：

國民黨民進黨民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

男想送亞東醫院「沒床位」就引爆瓦斯

員工撞凹勞斯萊斯免賠　象董癌逝

台大直播超導體LK-99實驗　2萬人緊盯結果

房東要漲1000元　樹林男引爆瓦斯「讓你變凶宅」

江宏傑遭砲「活該被離婚」！奇葩事蹟起底：是我也跑

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

熱炒老闆直播邀北科大學生　原班人馬回來吃到飽

警察男友當街開槍射殺女友　監視器全拍下

罕見吉日！今天觀世音菩薩得道日　5生肖超衰快拜

銀行員要人妻「當性奴」　1夜2次借3萬

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

直升機明運物資支援南投　桃源卻拒收

「台灣第一女優」1句話讓吳宗憲訪不下去

4縣市豪大雨！雨區要擴大了　最新成颱機率70%

越南法國麵包340人中毒　2病毒害的

更多

最夯影音

更多
夏克立遭爆「擁3房還裝窮」反擊了　控黃嘉千阻賣房「害他背千萬債」：我很累

夏克立遭爆「擁3房還裝窮」反擊了　控黃嘉千阻賣房「害他背千萬債」：我很累
動漫盃街舞賽第一名！創意重現鹿丸影子模仿術

動漫盃街舞賽第一名！創意重現鹿丸影子模仿術

薔薔巴黎拍片「遭路人挑釁罵bxxch」！　惡意擋鏡頭...她氣炸反擊：我好欺負？

薔薔巴黎拍片「遭路人挑釁罵bxxch」！　惡意擋鏡頭...她氣炸反擊：我好欺負？

李㼈愛女登《未來少女》獲低分落淚　曝父一開始不支持參賽：想打破標籤！

李㼈愛女登《未來少女》獲低分落淚　曝父一開始不支持參賽：想打破標籤！

爸生病與愛貓分隔兩地1年多　重逢時牠哭叫討摸：是爸爸

爸生病與愛貓分隔兩地1年多　重逢時牠哭叫討摸：是爸爸

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面