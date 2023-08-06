柯文哲北市爛帳又一樁？　議員轟：恐怕變成另一個北流

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

前台北市長柯文哲任內完工的台北流行音樂中心近日爆出1.9億工程未付款，每月需額外支付利息，引來批評，不過，民進黨台北市議員簡舒培指出，柯文哲留下的爛攤子不只一件，成功市場改建工程也有問題，把麻煩推給下一任，卻還在說風涼話。

簡舒培指出，柯文哲在台北市府後推動成功市場改建，但事實上，市場自治會一直很反對，攤商們也擔心半地下化的市場，與消費習慣不同，未來改建後生意會受影響，但柯文哲不顧攤商意願和消費者需求，直接霸王硬上弓「強硬改建」。

簡舒培說，改建工程原訂2018年完工，最後卻延到2026年，而根據審計部報告更指出，是因為市場改建工程設計中，新建市場與中繼市場的地下停車場規畫設計有誤，也未妥善考量攤商搬遷及安置的需求。一連串的初步規劃和溝通都沒做好，柯文哲就堅持硬幹，導致完工時程延宕，預算更是暴增。

簡舒培表示，成功市場改建歷經多次流標，預算從原本的5億追加兩次到11億元，整個翻倍，現在因柯市府規劃不善導致工程延宕，將物價上漲也將導致建造經費暴增，還可能衍生技術服務履約爭議費用，最後恐怕變成另一個北流。

簡舒培批評，柯文哲回應審計部檢討，非但不反省，還承認「攤商一直不想到地下去」，建議蔣萬安市府可以考慮變更設計，把攤商不滿、設計不良全丟給現任台北市長蔣萬安，還講出「如果按照原訂的計畫往下挖，那費用實在太高了」這樣的風涼話。

簡舒培說，所有的公共工程，前期規劃得越完善，後續執行時不說事半功倍，至少也能順利地把工程完成，但柯文哲把市政當成辦家家酒，無數的人民公帑都浪費在這種「我說了算」的施政上，只顧著趕快做、硬要做，實際上什麼都沒做到，還留下一堆爛攤子，卻又一副「絕對不會是我錯」的傲慢心態，把責任全推得一乾二凈，一點承擔的能力都沒有。