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4縣市豪大雨！雨區要擴大了　最新成颱機率70%

（圖／氣象局）

▲4縣市大雨特報。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

4縣市豪大雨特報！氣象專家吳德榮表示，周二至周六水氣增多，降雨範圍擴大；最新歐洲系集模式在日本東南方海面有第7號颱風「蘭恩」的模擬，其生成機率最高達70%（周五20時），但即使成颱並無侵台疑慮。

豪雨特報：屏東縣

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大雨特報：嘉義縣、高雄市、台東縣

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

中央氣象局今天清晨發布豪大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今日屏東縣山區有局部大雨或豪雨，高雄、屏東地區及嘉義、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

氣象局說，今天環境仍偏西南風，迎風面中南部整天不定時有短暫陣雨，水氣和周六相比稍微減少一些，雨勢略為減小，但南部及中部山區仍易有局部大雨發生的機會，東半部山區則因西南風過山影響，亦有局部短暫陣雨；其他地區大致為多雲到晴，午後北部山區有局部短暫雷陣雨，清晨北部也有局部短暫陣雨。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天、周一西南季風帶來不穩定大氣，迎風面中南部有局部陣雨或雷雨，山區有大雷雨發生，伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨），應注意連日大量降雨致災。

吳德榮提醒，周二至周六西南季風略減弱，但水氣增多，大氣仍很不穩定，降雨範圍擴大，西半部有局部陣雨或雷雨，中南部有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣，應持續注意連日多雨致災。

吳德榮表示，最新歐洲系集模式在日本東南方海面有第7號颱風蘭恩的模擬，其生成的機率最高達70%（周五20時），但即使成颱，因緯度已高、距離又遠，導引氣流向北，並無侵台疑慮。

▼周二起雨區擴大。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

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