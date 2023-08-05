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西南風影響　中南部山區持續降雨　明全台3地區停班停課

▲▼卡努颱風預測風場圖。（圖／氣象局）

▲卡努颱風預測6日凌晨1時風場圖。（圖／氣象局）

生活中心／台北報導

中央氣象局預測，明（6）日台灣南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，並易有局部大雨發生，中部地區、東半部山區及澎湖有局部短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後北部山區有局部短暫雷陣雨；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率；東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

氣象局指出，今天（5日）隨第6號颱風「卡努」逐漸遠離，後續為台灣帶來西南風影響，其提供水氣加上地形作用，中南部地區整天有陣雨或雷雨，局部山區總日累積雨量超過200毫米以上，此外上午也會有強對流胞由台灣海峽移入新竹、苗栗及台中地區，造成短延時強降雨，時雨量最大出現在苗栗縣苑裡鎮，來到111.5毫米，3小時也來到196毫米。

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氣象局表示，明天（6日）環境仍偏西南風，迎風面中南部地區整天不定時有短暫陣雨，水氣和今天相比稍微減少一些，雨勢略為減小，不過南部地區及中部山區仍易有局部大雨發生的機會，由於連日降雨，易有坍方、落石、土石流及溪水暴漲，非必要勿前往山區活動，東半部山區則因為西南風過山影響，也會有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲到晴，午後北部山區有局部短暫雷陣雨，此外清晨北部地區有局部短暫陣雨；氣溫方面，各地高溫普遍約在32至35度，東南部位在西南風背風側，有焚風發生的可能，北北基及東半部局部近山區或河谷有36度高溫發生的機率。

此外，氣象局指出，第6號颱風「卡努」晚上8時的中心位於台北東北東方750公里之海面上，向東逐漸遠離台灣，對台灣影響減小但仍會為沿海帶來長浪，基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海易有長浪發生；適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水；又因西南風影響，北部、蘭嶼、綠島及恆春半島沿海空曠地區易有9至10級強陣風，基隆北海岸也會有較強陣風，請務必注意安全。

6日停止上班上課地區：

南投縣
仁愛鄉:明天已達停止上班及上課標準。

高雄市
桃源區:明天已達停止上班及上課標準。
那瑪夏區:明天已達停止上班及上課標準。

資料來源：

天氣小幫手：112年8月5日23時0分更新

天氣概況：112年8月5日23時0分更新

https://www.cwb.gov.tw/V8/C/W/index.html

此新聞70%利用AI程式據政府資料生成，30%由編輯人工審核完成。
責任編輯：董美琪

ET快訊
中南部山區持續降雨　明全台3地區停班停課

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