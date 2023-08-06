南投仁愛鄉災情嚴重！村民失聯搜救中　洗腎患者搭直升機就醫

▲大雨襲擊，南投縣仁愛鄉主要道路、通訊中斷，一度傳出有22人受困。（圖／民眾提供）

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

受卡努颱風強勁西南氣流影響，南投縣仁愛鄉降下恐怖豪雨，多處道路中斷、土石流灌民宅、廬山有歇業飯店地基流失， 多人受困、失蹤。據了解，3名失蹤村民尚無所獲，其中1名受困洗腎患者已返家，預計今(6日)搭物資直升機下山到埔里就醫。

南投縣仁愛鄉強烈雨勢，讓仁愛鄉台14線、投83線、投85線、投89線及部分偏遠山區等道路、通訊中斷，一度有22人受困，所幸經救援隊不斷搶修道路與接駁，至今已經有12人平安脫困，剩餘10人目前安全無虞，也擁有充足食物與水。

▲南投縣仁愛鄉因連日暴雨，導致鄉內多處路段發生坍方或土石流災情。（圖／公路總局提供）

南投縣政府表示，洗腎患者目前有7位在部落，其中2位已自行由萬豐搭機車下山，剩餘5位仍在部落，有4人在春陽，將以機車接駁方式將患者接到仁愛衛生所，1人在發祥，預計今天搭物資直升機下山到埔里就醫。

而仁愛鄉精英村廬山部落5日也傳出有村民失蹤，一位林姓村民4日冒著劇烈雨勢，獨自騎車到農田巡視，不料人就此消失無蹤，剩下機車留在原地，另外大同村也有工寮傳出有2位村民受困，而當救難人員抵達工寮時，2位村民已消失無蹤，警消與政府人員正在全力搜救中，目前失蹤者尚無所獲。