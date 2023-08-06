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他直言「颱風假禁外送」不公平　貼文戰翻：禁掉1行業才治本

▲▼外送,外送平台,外送員,外賣,。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲「颱風假禁外送」他怨不公平，貼文網友戰翻。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／趙蔡州報導

卡努颱風日前侵襲台灣，北北基地區3日因此停班停課一天，外送平台也紛紛停止外送服務。對此，有網友在批踢踢質疑，「放颱風假強制外送平台關閉，是不是很不公平」，貼文一出立刻引發網友論戰。

原PO在批踢踢表示，看網友分享的情報就知道，只要風雨沒有大到不能出門，放颱風假時百貨業、娛樂業通通不放假，甚至路上計程車也沒有在放假的，但卻要強制外送平台關閉，讓他非常不懂。

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原PO說，強制外送平台關閉，不但讓外送員賺不到錢，也讓許多人叫不到外送，只能出門去外食，「明明可以比照萬安演習，風雨大就臨時關閉、風雨小就開平台不是嗎」、「放颱風假強制外送平台關閉，是不是很不公平？」

▲颱風假禁外送不公平？鄉民看法兩極：「這行業」先停才治本。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友反應。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友論戰，有人說，「都是人生父母養」、「危險啊，出車禍死掉平台也不會負責」、「計程車不僅沒放假，每單還可以加收50元」、「外送員是長時間騎車，能跟計程車或電影院員工類比膩」。

也有許多網友說，「服務業直接停班才是治本」、「應該把服務業整個禁掉」、「禁止服務業上班才能從根本解決問題，服務業停止營業，就不會有人出門消費了」、「禁止外送員颱風天上班，卻不禁止服務業颱風天上班，傻了吧」。

台北市勞動局日前表示，政府機關因天然災害宣布停止上班期間，外送平台業者應立即通知外送員停止外送服務，違者得依「台北市外送平台業者管理自治條例」第12條規定，開處2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

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中南部山區持續降雨　明全台3地區停班停課

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