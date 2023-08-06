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「第一怪颱」卡努各種蛇行！二度侵襲沖繩　90度轉彎撲日韓

（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▲卡努各種蛇行路徑。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書

記者陳俊宏／台北報導

卡努颱風二度重創日本沖繩，氣象粉專表示，卡努各種蛇行，真的不簡單，將90度轉向，侵襲日本九州和韓國東側。氣象專家吳德榮則說，日本稱卡努為「第一怪颱」，但與「韋恩」颱風、「耐特」颱風相比，路徑還算單純。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提到，卡努正慢速穿越日本那霸至奄美大島間，因為冷水坑的關係，強度略為減弱為輕颱，預計將再度進入暖水池中，有機會稍微增強，重返中度颱風。

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▼卡努最新預測路徑。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

台灣颱風論壇說，過去一天沖繩地區受到颱風南側環流侵襲，測得每秒39.6公尺的強陣；卡努周一將90度轉向，周二下午至周四清晨侵襲日本九州，周四快速侵襲韓國東側，有要前往這兩區域旅遊的朋友請注意颱風動態，「各種蛇行，真的不簡單，最大苦主就是沖繩了。」

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，卡努向東北東移動，今日仍侵襲琉球群島，周一逐漸轉北，周二將撲向九州，日本稱其為第一怪颱，但與「韋恩」颱風、「耐特」颱風相比，路徑還算單純。

▼1986年韋恩颱風路徑。（圖／翻攝NCDR）

韋恩颱風。（圖／翻攝NCDR）

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