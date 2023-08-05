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基隆表揚安樂區26位模範父親　謝國樑讚許父愛是家庭依靠

▲基隆表揚安樂區26位模範父親。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑與長樂里模範父親沈義傳先生合影留念。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市安樂區公所今（5日）舉辦模範父親及好人好事代表表揚活動，市長謝國樑市長頒獎表揚26位模範父親及17位好人好事代表，在精彩樂聲中開場，在進行頒獎表揚前，安樂區里長們獻花給謝國樑市長與安樂區長簡翊哲，致賀所有爸爸們父親節快樂。謝國樑表示，感謝受獎者的良善感人事蹟，為社會樹立楷模典範，成就家庭幸福的堅定依靠。

安樂區長簡翊哲表示，榮獲模範父親的長樂里沈義傳，曾做過礦工及擔任客運、聯結車司機，擔任過里長與四屆安樂區議員，無論在任何職務上，都熱忱為民提供服務，並重視子女教育。三民里陳善煜平時敦親睦鄰，致力社區服務並開辦預防延緩失智失能課程，熱心公益服務長者，獲薦為好人好事代表，兩人將代表安樂區接受全市表揚。

▲基隆表揚安樂區26位模範父親。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市安樂區里長們獻花給市長謝國樑（右5）與安樂區長簡翊哲（右4）致賀所有爸爸們父親節快樂。

安樂區今年推選26位模範父親，包括原住民莊清榮、樂一里陳生富、嘉仁里許春重、武崙里劉茂松、永康里楊文奕、三民里李宗仲、興寮里方朝印、鶯歌里高孝德、內寮里李玉山、五福里簡旺枝、定國里楊榮琳、新崙里杜金村、長樂里沈義傳、壯觀里林英雄、慈仁里陳金龍、安和里曹添旺、定邦里高清龍、四維里白清水、外寮里盧俊德、鶯安里黃茂男、干城里江啟明、六合里鍾運保、中崙里蔡永祿、西川里謝振富、新西里吳坤山、七賢里林成元。

安樂區17位好人好事代表，則為五福里黃春梅、嘉仁里楊金雄、武崙里游淑珍、永康里賴秀月、新崙里蘇孝炎、興寮里洪書華、三民里陳善煜、壯觀里莊月桂、長樂里練秀娥、慈仁里陳阿昌、外寮里陳鄭秀琴、定邦里林文鵬、四維里唐曼君、鶯歌里蕭蒼祿、干城里李金傳、六合里蕭玉棠、中崙里徐晉登。

▲基隆表揚安樂區26位模範父親。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑與三民里好人好事代表陳善煜先生合影留念。

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關鍵字：

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