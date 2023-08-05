民調／藍綠7月政黨支持度大回血　柯文哲暴衝反刺激兩黨支持者回流

▲台灣民意基金會7月份民調結果。（圖／台灣民意基金會）



記者杜冠霖／台北報導

根據台灣民意基金會日前公布7月政黨支持傾向民調，民進黨支持度32％、國民黨23%、民眾黨17.3%，相較6月調查，民進黨上揚7.4個百分點，國民黨上揚2.6個百分點，民眾黨下滑4.9個百分點，台灣民意基金會5日分析，綠營支持度上揚主要因柯文哲來勢洶洶，引起暫時出走的綠支持者危機意識。藍營則同樣因選戰升溫所導致危機意識使然。

根據政黨支持度民調數據顯示，32％民主進步黨，23％中國國民黨，17.3％台灣民眾黨，1.8％時代力量，1.9％台灣基進，0.8％其他政黨合計，22.5％沒特別支持哪一個政黨，0.7％不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，與上個月相比，民進黨上揚7.4個百分點，國民黨上揚2.6個百分點，民眾黨下滑4.9個百分點，時代力量下滑5.4個百分點，台灣基進下滑4.4個百分點。中性選民增加5個百分點，兩大黨支持度雙雙上揚，小黨支持度明顯萎縮，顯示現階段台灣政黨支持傾向較不穩定，具有比平常更高的揮發性。

對於民進黨支持度回升7.4個百分點，台灣民意基金會指出，很可能是六月流向兩綠色小黨的支持者回流所致；至於回流的原因不一而足，最主要原因可能是柯文哲來勢洶洶，引發暫時出走的民進黨支持者危機意識。

台灣民意基金會表示，國民黨方面，也呈現支持者回流的現象，這同樣是因為2024總統與立委選戰升溫所導致的危機意識使然。事實上，國民黨與民眾黨支持者有相當程度的同質性與共變性，兩黨支持度有某種蹺蹺板效應，一黨高，另一黨則低，過去屢見不鮮。