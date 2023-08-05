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南投9位洗腎病患受困　陳建仁：會透過各種方式儘早救援

▲▼ 南投仁愛災情 。（圖／公路總局提供）

▲南投仁愛災情。（圖／公路總局提供）

記者杜冠霖／台北報導

卡努颱風與西南風帶來豪雨，中南部山區受災嚴重，行政院長陳建仁5日下午坐鎮中央災害應變中心、副院長鄭文燦則前往重災區南投，對於還有洗腎需求民眾受困，陳建仁稍早跟南投縣府連線時指示，直升機救援還要看天候狀態，若狀況不允許也要用車輛接駁方式載送，會透過各種方式讓他們能儘早得到救援。

南投縣長許淑華在跟陳建仁連線時表示，南投應變中心今天早上8點鐘升級為一級開設，仁愛鄉目前還是滿目瘡痍狀態，這麼大的豪雨確實讓搶救工作無法順暢運行，目前台14線、投83與89線需要搶通，還有2574戶電力中斷，目前縣府安置人數為154位。

許淑華指出，投83與89線有22位民眾仍無法順利脫困，台14線是主要聯外道路，預計明天下午才能完全搶通，也請交通部公路總局能夠調度的機具支援。而受困民眾有一位需要洗腎、無法獨立走出，請求直升機物資空投、先行醫療安置。

鄭文燦表示，此次重災區在南投，全國人民也很關心，南投救災團隊都已就緒，台14號線是仁愛鄉聯外主要道路，還有五處坍方，需要公路總局調派更多人員跟機具，讓搶修能夠加速。

鄭文燦指出，投83與89線受困民眾目前連絡上是安全，但因為有洗腎需求病人，需要空勤隊支援醫療後送，請南投消防局密切掌握狀況，一但道路搶通他們才能夠順利下來，仁愛鄉公所部分仍需要物資，現在水電不通、通訊也中斷，除搶通道路外也要統計物資需求。

陳建仁表示，台灣中南部山區受到豪雨影響，也造成一些災情，總統、副總統也相當關心，指揮防災中心做好相關工作，目前有一些道路坍方、路基流損部分，包含台14線、投83與89線，務必盡快搶通。

陳建仁指出，大部分縣市都有做好超前部署，當地居民救難物資還算充裕，都有14天備份，但包含南投縣市因為交通受阻緣故需要有空中物資救援，會立刻準備，但希望未來碰到類似狀況時，相關地區都能備足14天糧食。

陳建仁表示，仁愛鄉有8位需要洗腎患者，另外有1位受困在89線上，會透過各種方式讓他們得到醫療上的後送，交通部在道路搶修也要盡快完成、跟地方合作，也要注意安全，未來一兩天還有豪雨可能性，一些高降雨機率地區也要先做好準備。

陳建仁表示，剛才提到需要空中護送的洗腎病人，若需要直升機救援還要看天候狀態，若狀況不允許也要用車輛接駁方式載送，讓他能儘早得到救援。

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