日本超商推增量40%！他不信實測　結果傻眼了「增90%」：蛤？

▲魚漿夫婦透露，日本超商現在有增量40%活動。（圖／翻攝自FB／魚漿夫婦）

網搜小組／鄺郁庭報導

日本超商的增量活動，引發台灣網友熱議！知名旅日部落客「魚漿夫婦」日前轉PO推特貼文，原作者指出「我已調查了日本全家的『大約增量40%大作戰』的真相」，果然秤出貓膩，但令人傻眼的不是不符合增量40%，而是有產品直接增量70%～90%，讓台灣網友開玩笑呼，「太可惡了，社會的信任感呢！」

原推文指出，「我已調查了日本全家的『大約增量40%大作戰』的真相」，並貼出實測3樣產品的秤重結果，其中花生巧克力剛好增量40%，火腿三明治則超過、增量73%，南蠻雞義大利麵最誇張、增量90%，讓原作者也傻眼「蛤？」

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「魚漿夫婦」就轉發，指出這是日本全家8月1日起開始的活動，見到結果不符合「大約增量40%」，而是「增量超過40%」，忍不住笑呼，「這幾年的增量我都不相信的啦！每一家都在騙，社會的公平正義都不知道去哪裡了。」

之後，「魚漿夫婦」也貼出自己跑了一趟全家的觀察，拿了一個火腿三明治，一看果然驚呆，「全家這個增量也太扯了，本來是2片火腿，增量到8片是怎樣？哪有人增量是加料的啦……」至於價格的話，一個三明治是300元日幣，約新台幣67元。

話題一出，引起台灣網友熱論，「南蠻雞義大利麵幾乎是兩倍了，90%增量，很難不買下去耶」、「太邪惡了」、「太可惡了，社會的信任感呢！」「日本全家壞透了」、「居然是大於等於嗎」、「肯定是阿嬤分裝出貨的（？）」、「譴責日本全家意圖增胖客人。」

▲至2023年12月31日為止，到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券能享有指定優惠，旅客可以先存在手機裡，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）