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昔民眾黨遇軍國主義壓迫　柯文哲：現在要面對網軍側翼抹紅

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲出席台灣文化協會成立百年紀念「台灣人 前進」紀錄片發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲出席台灣文化協會成立百年紀念「台灣人 前進」紀錄片發表會。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者陳家祥／台北報導

台灣文化協會今年迎來成立百年紀念，5日舉行「台灣人前進」紀錄片發表會。民眾黨主席柯文哲致詞時表示，100年前台灣民眾黨成立後，2、3年就遇到軍國主義壓迫解散，「今天也不是沒有遇到問題，也是要面對網軍、側翼、名嘴、抹黑抹紅潑髒水、謾罵，不過還好，至少我們還撐到現在」；柯說，希望100年前台灣民眾黨沒有成功的事情，會繼續傳承下去、發揚光大。

柯文哲致詞時說，這部紀錄片也代表台灣現代化啟蒙運動的紀錄，其實看完以後有一句話感想，「不管怎樣在台灣內部有紛爭、不同黨派，在蔣渭水高舉的台灣精神之下繼續前進，這才是最重要的」。

柯文哲提到，1921年台灣文化協會成立，是第一次台灣的知識分子集結起來，成立一個啟蒙運動的團體。柯說，蔣渭水一直是他的範本，蔣渭水在臨床講義裡把台灣當作一個病人在描述，提出的解方不管是圖書館、讀報社、話劇、演講等等，「最重要精神就是，如果不能改變台灣人的思想與文化，社會運動不會成功」。

柯文哲表示，他2014年參選台北市長的時候，喊出來的口號「改變台灣從首都開始、改變台北從文化開始，這是一場以文化為主體的社會運動，也是台灣歷史上第一次以改變政治文化當作訴求的選舉」。柯說，對他而言，不管是在執政或是在選舉，都當作改變社會文化的社會運動，因此選舉方式也不一樣，而他認為他是到全台灣演講最多的候選人。

「新文化運動開始把世界的新觀念帶進台灣，也藉此改變整個台灣的社會。」柯文哲提到，要帶進新文化不免就要跟既有的舊勢力對抗，所以這批人在歷史上可以說是逆風而行，用他們的一生捍衛他們相信的價值。

柯文哲說，大同區的蔣渭水雕像非常有意義，一手拿醫生公事包、一手抱棉被，蔣渭水平常當醫生、賺點錢就上台演講，然後被日本人抓去關，坐牢順便讀書，出來就再重來一遍。歷史總是這樣，做不一定成功、不做一定不會成功，感謝歷史上有這麼多人願意為他的理想奮鬥。

柯文哲表示，歷史上，在台灣新文化運動期間，總是會有一批人去附和當時有權有勢的統治者，當時叫「全島有力者大會」，就是替日本政權辯護、甚至反對當時的議會請願運動；同樣的，在文化協會這邊就成立「無力者大會」，雖然無力者大會能掌握的資源較少、聲音微弱，但100年後還聽得到，反而當時有權有勢的人現在聽不到聲音。

「紀錄片中提到『台灣手握世界和平的鑰匙』，這句話在目前的台灣蠻管用的。」柯文哲說，因為當時的台灣人是漢文化，統治階級是日本，當時台灣人也是有面對兩個太陽的困境。現在台灣要面對很清楚的世界局勢，中美對抗，在可見的時間內沒辦法解決；同樣的，台灣夾在兩大強權中間。

柯文哲說，台灣是地緣政治的最樞紐位置，最近去了一趟美國跟日本，美國高層是對台灣問題表達關切，日本是焦慮，因為日本超過90%的能源要通過台灣海峽，台灣只要發生戰爭，日本就會非常焦慮。同樣道理，如果蔣渭水當時說台灣手握世界和平鑰匙，台灣今天應當是當中美溝通橋梁，而不是中美對抗棋子。

「100年來台灣總是一步步民主化，不可否認，民主化有成績，不過還是有些缺點。」柯文哲指出，藍綠意識形態的爭執讓國家空轉，如果深化民主，可以更民主自由的方式解決台灣目前自由民主的小缺點。

柯文哲還提到，2016年蔡英文當選當晚在講台上說，只要她當總統任內，沒有任何一個人必須為他的認同而道歉，「不過今天是，有任何人反對就變中共同路人」。為了解決認同問題，對台灣人要有新的定義，只要住在台灣、認同台灣，就是台灣人，「馬偕就是最好的範本」。

柯文哲說，從實際上數字看起來，台灣陸配就38萬、東南亞配偶17萬，新出生的嬰兒超過7分之1是新住民生的，所以必須對台灣人有新的定義，才能讓台灣人平順走過目前要面對的問題。

另外，柯文哲還說，100年前台灣民眾黨成立後，2、3年後遇到日本軍國主義的壓制被迫解散，100年後另外一個台灣民眾黨出現了，常常在比較2個相差100年的台灣民眾黨到底有什麼差異。

柯文哲表示，現在還是有很多問題，五缺、特別預算，我們要處理的問題不一樣。但也有相同的，不管蔣渭水或柯文哲都是醫生，醫生從政有蠻特別的風格，醫生講究正直誠信；此外，醫生不會問病人哪一黨哪一派，但在政治上分門別派很明顯，不同黨就封殺什麼一大堆。

柯文哲接著說，100年前台灣民眾黨遇到軍國主義壓迫沒有成功，今天也不是沒有遇到問題，也是要面對網軍、側翼、名嘴、抹黑抹紅潑髒水、謾罵，不過還好，至少還撐到現在。希望100年前台灣民眾黨沒有成功的事情，會繼續傳承下去、發揚光大。

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲出席台灣文化協會成立百年紀念「台灣人 前進」紀錄片發表會。（圖／記者李毓康攝）

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