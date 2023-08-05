救救台南人　蔡宛秦：籲綠營用消滅柯文哲的積極度滅蚊

▲針綠營攻擊、批判日前柯文哲上節目所言內容，並惡意曲解柯文哲對於中南部的發展議題言論，民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦說，他們打柯文哲本身就帶惡意的族群分裂意味。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

針綠營立委、陳建仁院長3日相關攻擊、批判日前柯文哲上節目所言內容，並惡意曲解柯文哲對於中南部的發展議題言論，民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦說，他們打柯文哲、戰南北的政治操作，本身就帶惡意的族群分裂意味。

主委蔡宛秦表示，同身為在地南部人，倒想請教綠營民代們、行政院長，你們身為執政黨自己有做好監督的工作嗎？從台南的88槍、議長賄選、乃至延燒至今的 登革熱疫情，試問中南部的在地大立委、議員們，你們有做好監督的職責嗎？放任登革熱疫情持續延燒幾個月，沒人好好質詢疫情防治工作，一天到晚積極應對如何「防治柯文哲」，拜託綠營民代多用點心！

蔡宛秦說，南部人惜情，不代表人民應該要一直容忍執政黨胡亂作為！柯文哲講話直白，不拐彎抹角，看見問題說出事實而已，用「務實」的態度點出中南部的困境，正因為賴副總統經不起考驗，不敢正面對決，才派出綠營側翼出來「鞭打」柯文哲。

蔡宛秦表示，勸執政黨回頭是岸，這種只會美化政績、口號治國的作法早已被人民看破手腳！奉勸2023年的賴主席，拜託您與您的子弟兵，救救台南人！此刻消滅登革熱一定比消滅柯文哲更重要，勿讓2015年的賴市長時期登革熱疫情，惡夢再來一場，讓台南人苦不堪言。