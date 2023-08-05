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雨炸南投仁愛「土石流埋加油站」　台14線部分封閉

▲▼ 南投搶修畫面曝 。（圖／翻攝臉書／交通部公路總局第二區養護工程處）

▲南投搶修畫面曝 。（圖／翻攝臉書／交通部公路總局第二區養護工程處）

文／中央社

仁愛鄉昨天雨勢驚人，今天上午雨勢再起，南豐村受創嚴重，有加油站遭土石流掩埋；因多處坍方、路基流失，台14線62至79.1公里處九芎林至霧社路段封閉，需繞道合歡山、梨山。

颱風卡努外圍環流影響加上西南風，仁愛鄉昨天雨勢驚人，統計3日凌晨0時至5日上午8時50分，南投縣仁愛鄉「仁愛」測站雨量達1033毫米，全台最高，鄉內投89線、投83線、投85線、投71線等坍方中斷，省道台14線、台14甲線也多處受創，許多人、車昨夜滯留霧社。

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台14線指標71公里處仁愛鄉南豐村路段泥流占據道路，甚至路旁一家加油站遭土石流掩埋；公路總局上午巡查台14線66至76公里處、南豐到人止關路段，發現多處坍方及路基流失，考量通行安全及搶災需要，今天持續封閉台14線62至79.1公里處、九芎林至霧社路段。

公路總局第二區養護工程處今天發布訊息指出，建議滯留霧社民眾及用路人，改走台14甲線18公里處翠峰至花蓮大禹嶺，轉台8線通往台中梨山，再由台7甲線宜蘭端替代道路離開；近期南投仁愛山區致災路段邊坡尚未穩定，易受降雨再坍方，呼籲用路人勿進入災區。

二工處指出，台14線南豐到人止關路段多處坍方及泥流，派遣300型及120型挖土機各1台、裝載機3台、卡車持續搶通，昨晚統計有60人獲安置，原在台14線人止關等候的大車16輛、小車20輛，折返台14線80公里處霧社過夜，埔里工務段主動提供糧食、飲水。

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