豪雨肆虐！8路段預警封路　2公路傳災「明霸克露橋傾斜8／12搶通」

▲台20線南橫公路明霸克露橋鋼便橋傾斜。（圖／公路總局三工處）

記者李姿慧／台北報導

卡努颱風尾挾西南風，中南部山區劇烈豪雨下不停，目前仍有2公路傳出災情，其中台20線南橫公路明霸克露橋鋼便橋傾斜，預計8月12日傍晚搶通。另有8處公路實施預警性封閉。

根據公路總局統計，截至今(4)日晚間20時30分止，仍有2公路災情待搶通，交通中斷，包括臺中市和平區台8線中橫公路臨37便道上谷關路段，邊坡坍方，預計8月10日下午16時通車；台20線南橫公路明霸克露橋鋼便橋傾斜，預計8月12日傍晚17時搶通溪底便道通行。

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預警性封閉路段8處

(1).南投縣仁愛鄉台14線62K至79K+100(九芎林至霧社)，於4日21時實施預警性封閉。

(2).南投縣仁愛鄉台14線84K至92K(春陽至廬山)，於4日20時實施預警性封閉。

(3).南投縣仁愛鄉台14線94K至99K (廬山至屯原)，於4日20時實施預警性封閉。

(4).南投縣仁愛鄉台14甲線18K至32K+781(翠峰至松雪樓)，於4日20時實施預警性封閉。

(5).高雄市桃源區台20臨105線0K至36K+828(梅山口至埡口)，於4日07時實施預警性封閉。

(6).高雄市那瑪夏區台29臨11線0K至12K(那瑪夏至五里埔)，於3日20時實施預警性封閉。

(7).高雄市桃源區台20線93K(撒拉阿塢橋)，於4日11時實施預警性封閉。

(8).高雄市那瑪夏區台29線2K+880(民生橋)，於4日11時實施預警性封閉。

▲台20線明霸克露橋鋼便橋遭土石流沖損。（圖／公路總局提供）

道路災阻2處

(1).台中市和平區台8線臨37便道3K+900(上谷關路段)，邊坡落石坍方，預計10日16時00分開放通行。

(2).高雄市桃源區台20線93K至98K+700(勤和至復興)，因94K+050(明霸克露橋)鋼便橋傾斜，實施道路封閉，預計12日17時以搶通溪底便道開放通行。