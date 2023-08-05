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社會 社會焦點 保障人權

土石流淹沒南投「南豐村加油站」泥流灌超商　台14線霧社段坍方

記者高堂堯、林彥臣／南投報導

受到卡努颱風影響，南投仁愛鄉4日持續降下豪雨，並且造成南豐村附近山坡發生土石流，位在南豐村中正路上的一處中油加油站也慘遭土石流掩沒，所幸居民與員工皆提前避難，沒有造成傷亡，另外晚間也確認附近一處7-11超商，店內也遭泥流灌入，水深深及小腿肚。

▲▼南投仁愛鄉「南豐村加油站」遭到土石流淹沒。（圖／記者新聞網授權提供）

▲南投仁愛鄉「南豐村加油站」遭到土石流淹沒。（圖／記者新聞網授權提供）

被淹沒的中油加油站，就位在埔里進入南豐村的要道上，儘管加油站後方已經建造圍牆，還是不敵土石流的沖刷而倒塌，泥水挾帶大量淹沒整座加油站。

▲▼南投仁愛鄉南豐村加油站被土石流淹沒，一旁的超商也被泥水灌入。（圖／讀者蔡先生提供）

▲南投仁愛鄉南豐村加油站被土石流淹沒，一旁的超商也被泥水灌入。（圖／讀者蔡先生提供）

另外在晚間也確認，位在南豐村加油站旁邊的7-11超商，已經遭到泥水灌入，滾滾泥流從店面後方，流向店門口，店內水深及小腿肚，貨架上的許多商品已經明顯泡湯。

▲▼「南豐村加油站」旁邊的超商，也被泥漿灌入，水深深及小腿。（圖／讀者蔡先生提供）

▲「南豐村加油站」旁邊的超商，也被泥漿灌入，水深深及小腿。（圖／讀者蔡先生提供）

有當地民眾回報指出，台14線霧社段4日晚間發生多處坍方，坍落的土石樹木至少佔據半個車道，受到坍方以及預警性封路影響，從霧社下山的車輛必須掉頭回程，已在現場引發一陣塞車潮。

▲▼台14線霧社段發生多處坍方，霧社下山車輛掉頭，引發塞車潮。（圖／讀者蔡先生提供）

▲台14線霧社段發生多處坍方，霧社下山車輛掉頭，引發塞車潮。（圖／讀者蔡先生提供）

南投縣目前共有4處預警性封閉路段：

(1).南投縣仁愛鄉台14線62K至79K+100(九芎林至霧社)，於4日21時實施預警性封閉。
(2).南投縣仁愛鄉台14線84K至92K(春陽至廬山)，於4日20時實施預警性封閉。
(3).南投縣仁愛鄉台14線94K至99K (廬山至屯原)，於4日20時實施預警性封閉。
(4).南投縣仁愛鄉台14甲線18K至32K+781(翠峰至松雪樓)，於4日20時實施預警性封閉。

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