老公太愛晚上加班　妻調監視器見「雙人交疊8次」氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

林姓男子自2022年7月起，經常在晚飯後找藉口返回工廠「加班」，引起妻子懷疑，結果調閱監視器畫面一看，果然抓包他在工廠內與熊姓女子發生性行為，短短1個月就做了8次。事後林妻提告求償151萬元，雖然熊女辯稱不知道林男已婚，但並未獲得橋頭地院法官採信，兩人日前被判應連帶賠償25萬元，全案仍可上訴。

▲林男因為太常晚上「加班」，結果被妻子抓包外遇。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

林妻在判決書中主張，夫妻倆與兒子在高雄市共同經營一間工廠，丈夫因為宗教活動結識熊女，雙方認識長達10年，但自2022年7月起，丈夫時常於晚飯後找藉口返回工廠加班，到了深夜也沒有返家，因此起了疑心，決定調閱工廠內的監視器畫面來看，沒想到意外看到丈夫與熊女在工廠發生性行為的影像，光是2022年7月4日至8月25日，兩人就發生8次性行為，憤而決定提告求償151萬元。

對於上述指控，熊女辯稱，和林男是在2022年中旬起才開始增加互動，對方私下表明已經離婚，加上職業關係身體容易痠痛，所以時常拜託她幫忙購買藥品到工廠，兩人日久生情才會發生性行為，但在2022年7月至8月間，她是真的不知道男方根本還沒離婚。

林男也抗辯，自己確實在2022年7月至8月間與熊女發生8次性行為，也曾在2022年6月間向女方說過「已經離婚」等話。

不過，橋頭地院法官檢視林男、熊女2022年8月2日的對話紀錄，發現兩人討論到親友過世的事情時，熊女曾對林男提問，「你老婆沒跟你說的那個大哥？」而在同年11月25日，林女還曾傳訊息質問林男，「為何不用LINE通話？如果以手機號碼聯繫，她（林妻）日後可能至電信局調取通聯紀錄」。

法官認為，從上述對話內容可知，熊女在2022年8月就已經知道林男尚未離婚，為了避免林妻日後調取通聯紀錄發現婚外情，還提醒林男改用LINE語音通話，種種證據皆足以證實，她在與林男發生性行為期間，是明確知道男方仍未離婚，因此不採信兩人的說詞，最終判他們應連帶賠償25萬元，全案仍可上訴。