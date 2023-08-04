光電廠小王％人妻辯精神出軌　她爽10次羞讚「蠻大的」成鐵證

▲在知名光電廠上班的人妻與同事摩鐵開戰10回合，被老公發現後，小王辯稱沒嘿咻只是「精神出軌」，卻被人妻開庭時打臉。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者蔡怡萍／台中報導

台中一名在某知名光電廠上班的人妻，與鄭姓男同事偷偷交往嘿咻，黃姓老公查看她手機發現姦情，2人對話討論舒不舒服之外，老婆還嬌羞地讚許小王「還滿大的」；小王被告上法院求償80萬，還辯稱與人妻沒有肉體關係、只有單純交往屬「精神外遇」， 但人妻到庭能夠講出對方體毛不多等細節，法院審後判小王需賠人夫25萬元。

人夫主張，他的老婆曾在台中某大型光電廠服務，因而結識鄭姓同事，他2021年6月26日偶然拿老婆手機來看，就發現她與鄭男甜蜜互稱「老公老婆」，訊息中愛心、親吻符號狂噴，2人還大聊起性事，鄭男自稱生殖器「小弟」，急問「大小是還好啦，是舒服嗎」，老婆羞回「是還蠻大的啦（愛心符號）」，人夫看2人討論事後感如此熱烈，瞬間崩潰，提告鄭男求償80萬撫慰金。

鄭男雖坦承與人妻交往，但避重就輕地說只短暫交往4個月，雙方不常見面、也沒發生性行為，只屬於單純的「精神外遇」，對方的婚姻本來就有破綻，希望法官能判免賠。

人妻偷吃曝光後，選擇站回老公這邊，出庭作證與鄭男交往期間該做的都做了，1、2個禮拜就約會1次，大約上摩鐵發生了10次左右性行為，且鉅細靡遺地講出鄭男沒使用過保險套、體毛不多等等細節。

法官綜合人證事證，認為人妻應無甘冒偽證罪的風險編造，且對話訊息看得出2人都明白在討論的為性事，鄭男有侵害人夫配偶權事實，審酌鄭已離婚、需扶養父母與1名兒子等情節，賠償人夫25萬元較適當，仍可上訴。