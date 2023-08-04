　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

光電廠小王％人妻辯精神出軌　她爽10次羞讚「蠻大的」成鐵證

▲▼床戰。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲在知名光電廠上班的人妻與同事摩鐵開戰10回合，被老公發現後，小王辯稱沒嘿咻只是「精神出軌」，卻被人妻開庭時打臉。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／台中報導

台中一名在某知名光電廠上班的人妻，與鄭姓男同事偷偷交往嘿咻，黃姓老公查看她手機發現姦情，2人對話討論舒不舒服之外，老婆還嬌羞地讚許小王「還滿大的」；小王被告上法院求償80萬，還辯稱與人妻沒有肉體關係、只有單純交往屬「精神外遇」， 但人妻到庭能夠講出對方體毛不多等細節，法院審後判小王需賠人夫25萬元。

人夫主張，他的老婆曾在台中某大型光電廠服務，因而結識鄭姓同事，他2021年6月26日偶然拿老婆手機來看，就發現她與鄭男甜蜜互稱「老公老婆」，訊息中愛心、親吻符號狂噴，2人還大聊起性事，鄭男自稱生殖器「小弟」，急問「大小是還好啦，是舒服嗎」，老婆羞回「是還蠻大的啦（愛心符號）」，人夫看2人討論事後感如此熱烈，瞬間崩潰，提告鄭男求償80萬撫慰金。

鄭男雖坦承與人妻交往，但避重就輕地說只短暫交往4個月，雙方不常見面、也沒發生性行為，只屬於單純的「精神外遇」，對方的婚姻本來就有破綻，希望法官能判免賠。

人妻偷吃曝光後，選擇站回老公這邊，出庭作證與鄭男交往期間該做的都做了，1、2個禮拜就約會1次，大約上摩鐵發生了10次左右性行為，且鉅細靡遺地講出鄭男沒使用過保險套、體毛不多等等細節。

法官綜合人證事證，認為人妻應無甘冒偽證罪的風險編造，且對話訊息看得出2人都明白在討論的為性事，鄭男有侵害人夫配偶權事實，審酌鄭已離婚、需扶養父母與1名兒子等情節，賠償人夫25萬元較適當，仍可上訴。

ET快訊
雄獅圖書50年出版走入歷史
友達關閉2廠　市府發聲了
李玟喪禮「Bruce送花被拒收」！與2繼女悼念詞曝光
比老高更會賺！小茉「驚人收入來源」曝光
股民注意！緯創近6個營業日跌30%　並列10檔注意股
快訊／被控性侵獲35萬交保！黃子佼喊冤：合意性交
下班快去買！大樂透今飆3.1億　「3生肖」財運爆棚
快訊／李智凱世大運臨時退賽
Toyz遭士林地檢署發布通緝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黃子佼「6保鏕護送」應訊　檢發保護命令：禁騷擾被害人及家屬

裝修中開總電源…臥室衣櫃「碰」燒起來　屋主反應快急滅火

藉口看刺青卻偷碰胸部　色男調戲檳榔西施...慘被判拘50天

颱風卡努襲台…新北市府共受理372案件　路樹倒塌最大宗　

逆兒弒父案！母求勿讓國民法官參審　北院裁定出爐...讓她失望了

光電廠小王％人妻辯精神出軌　她爽10次羞讚「蠻大的」成鐵證

肖像被盜用！運彩公會理事長怒提告　何昱奇：捍衛運彩形象

快訊／被控性侵獲35萬交保！黃子佼喊冤「是合意」：為拍藝術照

快訊／樹木掉電車線上！南迴鐵路「古莊=大武」路線不通搶修中

火警奪4命！「彰化最大廢墟」喬友大樓開拆10個月　幾成平地影像曝

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

卡努颱風襲沖繩至少2死　20萬戶停電、機場全關閉

卡努「暴風圈午後觸陸」　大台北持續降雨範圍廣

女KTV賣力唱跳《呼呼》　服務生進門傻眼笑到翻

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

黃子佼「6保鏕護送」應訊　檢發保護命令：禁騷擾被害人及家屬

裝修中開總電源…臥室衣櫃「碰」燒起來　屋主反應快急滅火

藉口看刺青卻偷碰胸部　色男調戲檳榔西施...慘被判拘50天

颱風卡努襲台…新北市府共受理372案件　路樹倒塌最大宗　

逆兒弒父案！母求勿讓國民法官參審　北院裁定出爐...讓她失望了

光電廠小王％人妻辯精神出軌　她爽10次羞讚「蠻大的」成鐵證

肖像被盜用！運彩公會理事長怒提告　何昱奇：捍衛運彩形象

快訊／被控性侵獲35萬交保！黃子佼喊冤「是合意」：為拍藝術照

快訊／樹木掉電車線上！南迴鐵路「古莊=大武」路線不通搶修中

火警奪4命！「彰化最大廢墟」喬友大樓開拆10個月　幾成平地影像曝

租金補貼.20計畫逾38萬戶申請創新高　營建署：持續精進

被賀瓏嗆沒代表作！　侯昌明表態「我能體會」：這是個人風格

桃捷桃機簽署合作備忘錄　共享資訊+營運支援

黃子佼「6保鏕護送」應訊　檢發保護命令：禁騷擾被害人及家屬

裝修中開總電源…臥室衣櫃「碰」燒起來　屋主反應快急滅火

陳品捷二軍雙安貢獻勝打　味全10比5打敗樂天

快訊／職籃新星簡賀宇涉砸店事件　台新開鍘終止合作關係

老高年收破3億...小茉被爆「財力更驚人」！尪擁房、車都她送的

藉口看刺青卻偷碰胸部　色男調戲檳榔西施...慘被判拘50天

合庫金、銀新董座拍板！　董瑞斌、林衍茂接任

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

社會熱門新聞

命理師搞上身價4千萬「68歲女學生」！狂衝摩鐵酒店

獨／明仁會狠砸米粉湯店　T1聯盟新人簡賀宇被移送

「白飯之亂」影響員工　熱炒店老闆確定辭職　

補習班倒閉　負責人半年後頭身分離死亡

快訊／澎湖業者帶人下海玩SUP　9人失聯

即／南投麗來飯店地基遭掏空恐塌

24歲準消防員受訓重傷　獲國賠496萬

颱風夜買烤雞撞啤酒婦　騎士慘死

冷氣機砸死女　家屬申請被害補償金180萬

太早拋棄繼承　父房法拍200萬歸國庫

快訊／黃子佼被告性侵！不發一語快步進北檢複訊

即／黃子佼挨告性侵　婦幼隊發動搜索約談

山區大雨　台中和平區下午停班停課

洪水灌進飯店　雨炸南投畫面曝

更多熱門

相關新聞

人妻喪父「推拿師靈肉安慰」　工程師夫綠炸

人妻喪父「推拿師靈肉安慰」　工程師夫綠炸

一名黃姓人妻由於父親過世的身心雙重打擊之下，忍不住對推拿整復師的安慰傾心、進而發生婚外情，任職工程師的蘇姓丈夫偶然在妻子的手機發現與推拿師對話「你突然插入超級痛、（插錯）又繼續插我X道」，並抱怨「不衛生」，丈夫氣得與妻子對質，妻子才道歉坦承至少發生20次性行為、並寫下切結書發毒誓，但丈夫仍痛心向推拿師小王求償100萬，法院判決推拿師該賠丈夫80萬。

女同事加賴猛撩人夫　他拋孕妻摩鐵輪戰

女同事加賴猛撩人夫　他拋孕妻摩鐵輪戰

同事把辦公室當菜市場！她問怎麼適應

同事把辦公室當菜市場！她問怎麼適應

看完房卻狂吵架！人妻嘆：早知道不結婚

看完房卻狂吵架！人妻嘆：早知道不結婚

老公抓包外遇　選美小姐夥同小王密謀殺尪

老公抓包外遇　選美小姐夥同小王密謀殺尪

關鍵字：

人妻同事光電廠精神外遇

讀者迴響

熱門新聞

新颱「蘭恩」最快下周三生成！專家預測路徑出爐

老高老婆「小茉」被爆凍齡54歲　網洩真相

即／南韓全面警戒！警察廳長下令「可直接開槍」

吳宗憲61歲親姊病逝！

瘋傳大咖女優性招待「新有菜2小時2次144萬」　台灣主辦怒：不可信

老高爆抄襲！小茉口白也複製讓網戰翻

房仲開冰箱偷喝牛奶　這一口代價53萬

當沖緯創100萬付不出！她憶「身價5億好友」崩盤慘況

黃子佼家遭搜索　張小燕沉重發聲

幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

MAKIYO8男來追秀33E好身材

福原愛被目擊新加坡飯店渡假！穿泳裝下水男友陪伴

命理師搞上身價4千萬「68歲女學生」！狂衝摩鐵酒店

彰化手搖飲被人潮炸裂　老闆娘嚇到「鞠躬道歉」

獨／明仁會狠砸米粉湯店　T1聯盟新人簡賀宇被移送

更多

最夯影音

更多
好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤
和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面