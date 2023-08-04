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收詭異刷卡帳單　人妻追真相臉慘綠…還遭絕世小三恐嚇

北市一名女子的丈夫外遇，還收到小三的恐嚇訊息。（取自免費圖庫Pakutaso）

▲一名女子的丈夫外遇，還收到小三的恐嚇訊息。（取自免費圖庫Pakutaso）

圖文／鏡週刊

北市一名女子於去年陸續收到多筆丈夫在旅館的刷卡紀錄，質問之下才得知丈夫與江姓女子外遇，但江女以死相逼，要求丈夫與自己見面，還不停傳送威脅訊息，嚴重破壞她的婚姻生活，故依法求償。台北地院審結，判江女須賠償40萬元為適當。可上訴。

判決書指出，女子主張於2010年間與男子阿光（化名）結婚，阿光於2021年4月間透過網路遊戲認識江姓女子，但江女明知阿光已婚，仍於同年7月間發展出婚外情，甚至傳訊息給她下馬威，稱「我是你老公的外遇對象，這不是我本人，借別人手機傳的訊息」「看來你會害怕面對現實，你先生傷害了我朋友」等語。

女子表示，2022年8月間她收到多筆阿光在旅館的刷卡紀錄，質問阿光之下，才得知阿光與江女確實不倫戀，以老公、老婆互稱，後來江女還是不停傳訊給她，稱阿光選擇的是自己，江女發現阿光將頭貼更改為夫妻合照後大暴走，以死相逼要求阿光與她見面等行為，都已經嚴重侵害了她的配偶權，故依法向江女求償200萬元撫慰金。

對此，江女稱，於2021年4月間透過遊戲認識阿光，而阿光私下查出她的聯繫方式還有做生意的地點；2022年10月間阿光把她載到家中暴力性侵得逞，她才會傳訊息想讓阿光妻子明白自己是如何遭欺騙感情，卻僅換得阿光妻子羞辱。

台北地院審理時，法官勘驗證據，發現江女傳給元配的訊息中自稱為「外遇對象」，自認與阿光發生超過普通朋友的婚外情關係，故不採信江女說詞，審酌後，判江女須賠償40萬元為適當。可上訴。

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