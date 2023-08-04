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租金補貼2.0計畫逾38萬戶申請創新高　營建署：持續精進

▲▼房地產,青年社會住宅,租賃,簽約交屋,租屋,公共住宅,社會照護福利,弱勢者住宅需求。（圖／李毓康記者攝）

▲租屋合約。（示意圖／李毓康記者攝）

記者陳家祥／台北報導

審計部公布報告指出，內政部推動的「300億中央擴大租金補貼專案計畫」執行率低，且主要阻力來自於房東。對此，營建署表示，「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」111年度受理32萬餘戶、合格27萬餘戶，已創歷年新高；而租金補貼2.0，採取包括隨到隨辦等多項精進作為，自112年7月3日起開始受理後，截至8月3日止，總申請戶數已達38萬7,693戶，又創新高，新申請戶16萬3,896戶，也超越去年同期紀錄。

營建署指出，112至113年度租金補貼推動多項精進措施，包括申請隨到隨辦不受限、舊戶直接帶入審查不用重新申請、申請年齡放寬至18歲即可以申請、租約無房東身分證號可申請、放寬房屋認定條件、最早溯自申請日起補貼、受監護人可列家庭成員等，以達到「擴大照顧、簡政便民」，照顧更多租屋家庭。

營建署說，民眾如欲進一步詢問申請相關資訊，也可於每週一至五早上8時至下午6時撥打諮詢專線(02-7729-8003)，或網路查詢「300億元中央擴大租金補貼專區」資訊，歡迎多加利用。

有關房客申請權益遭房東阻撓一事，營建署表示，房客申請租金補貼，住宅所有權人可享有公益出租人所得稅等，稅捐減免優惠，鼓勵房東放心將房屋出租，一起用好房做好事。營建署強調，房東如有禁止房客申請租金補貼情形，房客則可以拒絕及主張無效。

營建署說，若房東進而要求漲租或負擔所增加稅賦，房客可向縣市政府提出申訴要求改正，如不改正者，可處3萬至30萬元罰鍰；又仍拒不改正者，並可加重處5萬至50萬元罰鍰，且得按次處罰。營建署提醒，遇有租賃糾紛者，民眾可透過各地方政府地政單位及消保官等管道處理。

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