　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

首波8000名營造業移工開放申請　林右昌：改善營造業缺工

▲▼大潭電廠,移工,勞工,營造業,工地。（圖／記者余弦妙攝）

▲內政部開放營造業申請移工，名額8000名。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

內政部營建署1日開放受理「營造業申請引進移工雇主資格認定」申請。部長林右昌表示，為因應國內社會人力結構朝向少子化及老年化，營造業面臨缺工情況，經勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組會議討論，同意有條件「定額」開放營造業移工，首波8000個名額，約有1900家營造業者可受惠，並視申請情況增加至1.5萬名。預計112年9月底完成8月申請案審核，並於官網公布合格名單。

林右昌表示，為兼顧本國勞工就業權益，是採取「有條件」的開放，需以營造業者承攬工程契約的工程範圍為限。他也強調申請業者必須是綜合營造業、專業營造業及土木包工業，符合3年內平均每年承攬工程達法定資本額10倍，且申請時須承攬在建工程，同時須聘僱一定人數的本國勞工，方可向營建署提出雇主資格認定的申請。

林右昌指出，本方案採「郵寄」及「現場收件」兩管道受理申請，每梯次每月統一審查方式來進行，並提醒申請業者注意以下2點：

提醒一、承攬業績的認定是以申請當日，回推前3年為限

林右昌說明，營造業承攬工程於申請認定之日起前3年內，其承攬工程契約金額，將可納入承攬工程業績來計算。舉例來說，欲提出申請的廠商，其辦理工程的契約總金額為15億元，近3年平均承攬工程契約金額則為5億。此外，營造業承攬契約若屬勞務或財務性質的案件，因非屬營繕工程範圍，則無法納入計算。

提醒二、單位被保險人名冊僅計算本國人數

林右昌進一步說明，有關營造業者申請移工核配數的計算方式，是依據雇主所屬同一勞工保險證號的參加勞工保險的平均人數，以申請當月回推前2個月之前1年，以12個月僱用本國勞工平均人數來進行計算。舉例來說，若申請者在8月1日即提出申請，移工分配名額的採計區間就是今年6月至111年7月止，廠商所僱用本國勞工平均人數進行計算，若本國勞工平均人數為46人，其核配比例為30%，可申請移工人數為13人。

ET快訊
北京最貴酒店「被沖垮」！　泥水灌進大廳造景全毀
直擊／侯友宜見日本前首相麻生太郎！　兩人在自民黨部低調密會
卡努「略往台灣偏多一點」！　轉彎煞不住
南橫崩塌！　驚悚空拍畫面曝光
快訊／最低花15元　21張千萬發票出爐
快訊／20:30發布海警！　卡努最新路徑曝
4大AV女優宣布來台！　保證入場就濕透

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「78億公路、81億漁港」　洪孟楷疑：為何最貴的都在綠營執政縣市

蔡英文關心中國杜蘇芮颱風災情　「期盼受災地區早日脫離洪害」

彈藥庫爆炸「7輕傷官兵今出院」　重傷士官生命跡象穩定待清創、植皮

台南藍軍為年輕人發聲　怒批民進黨執政8年釀「國內慘業」

她點出民眾黨官網出包真正原因　「香蕉待人只能得到猴子」

賴清德：中國不合理打壓台灣　不是因為蔡英文當總統

藍白狂批蔡政府「大撒幣」　綠黨團列數據回擊：花多少錢騙不了人

前鎮漁港改建要5毛給100塊？　賴瑞隆：應鼓勵非污衊

直擊／侯友宜見日本前首相麻生太郎！　兩人在自民黨部低調密會

全代會前見韓國瑜　朱立倫證實：韓沒有要不分區、談「勝選方案」

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

BLACKPINK越南開跳《叮叮噹噹》　戴斗笠嗨唱...粉絲直呼：超可愛！

李玟二姐致詞：我很難裝開心　COCO生前影片曝....全看哭

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

男童突然用力壓玻璃桌　下秒直接碎裂旁人傻眼

朱碧石來了！被摔直接暴怒XD　嗨跳開花舞、《Queencard》

「78億公路、81億漁港」　洪孟楷疑：為何最貴的都在綠營執政縣市

蔡英文關心中國杜蘇芮颱風災情　「期盼受災地區早日脫離洪害」

彈藥庫爆炸「7輕傷官兵今出院」　重傷士官生命跡象穩定待清創、植皮

台南藍軍為年輕人發聲　怒批民進黨執政8年釀「國內慘業」

她點出民眾黨官網出包真正原因　「香蕉待人只能得到猴子」

賴清德：中國不合理打壓台灣　不是因為蔡英文當總統

藍白狂批蔡政府「大撒幣」　綠黨團列數據回擊：花多少錢騙不了人

前鎮漁港改建要5毛給100塊？　賴瑞隆：應鼓勵非污衊

直擊／侯友宜見日本前首相麻生太郎！　兩人在自民黨部低調密會

全代會前見韓國瑜　朱立倫證實：韓沒有要不分區、談「勝選方案」

譚詠麟「4天暴瘦7KG」開唱前染病！　報平安意外洩天價豪宅

新北消防局赴新加坡交流　星台港韓緬齊聚一堂精進防救技術

4年移除6.6萬尾日月潭魚虎幼魚　「不移除成魚」理由曝

揍斷18歲前女友鼻子「刀割百次」暴力男免入獄　數千人抗議示威

飼主搬家小黃將「賣到狗肉廠」　妹子買下當自己生日禮物

夜景＋燈光秀一次滿足！桃園免門票夜景聖地　漫步水母光廊太好拍

徐若熙登板實戰時間確定！羅嘉仁也要重返投手丘

超誇張！雲林小客車逆向停等紅燈　遇來車尷尬閃避

環球晶圓Q2、上半年營收續創同期新高　預收款達383.3億

來台連3場先發都遇雨　伍茲被封「雨神」只能苦笑

政治熱門新聞

潘孟安涉抄襲！高師大：違反學術倫理瑕疵

快訊／指潘孟安高師大碩論抄襲比率達54％　王鴻薇：抄得比鄭文燦兇

屏東許展維宣布退選　民進黨尊重

農業部揭牌上演濕背秀　陳吉仲淋大雨宣誓：讓農民賺錢！

謝典林退國民黨！柯文哲自爆驚訝致電

謝典林退黨動搖藍營　蔡正元揭1麻煩

省下1400萬！蔣今拍板北流墊付案

轟郭台銘讓國民黨天翻地覆　連勝文：若選到底對他的敬意會消失

幕後／郭台銘「3時機點」表態選總統　挺郭派「撩落去」不怕黨紀

否認碩論54％涉抄　潘孟安：論文具原創性

陳寶玲淚控欠千萬尾款　郭辦：無法回沒事實根據說法

日媒關心台海緊張局勢　侯友宜重申：接受九二共識、反台獨、反一國兩制

柯文哲因「北流1.9億未付工程款」受傷最重　好感度下探0.2

賴清德只贏柯文哲1百分點？　南市府分析

更多熱門

相關新聞

官員阻警消運動會秀國旗？　鄭文燦：帶國旗是好事

官員阻警消運動會秀國旗？　鄭文燦：帶國旗是好事

由消防員組成的「台灣先鋒者」近日自費前往參加2023世界警察消防運動會，但開幕式活動中因團服有國旗樣式及帶國旗入場，遭我國警政署官員制止，指只能在「奧會模式」下使用奧委會旗幟。對此，行政院副院長鄭文燦今（30日）說明，帶著國旗爭取最高榮譽是一件好事。

世界警消運動會爆展示國旗遭阻　時力遺憾

世界警消運動會爆展示國旗遭阻　時力遺憾

世警運爆警政署禁國旗　林右昌回應了

世警運爆警政署禁國旗　林右昌回應了

林右昌力挺：把國旗拿出來！

林右昌力挺：把國旗拿出來！

參加世警運遭收國旗　警政署回應了

參加世警運遭收國旗　警政署回應了

關鍵字：

內政部林右昌

讀者迴響

熱門新聞

獨／光陽國民125機車下殺3開頭

快訊／00878配息金額出爐！年化配息率6.4%　8／16除息

光陽GP125促銷揭曉最低39800入手

颱風假機率增！氣象局估今20:30發海警

快訊／李玟老公離場遭飆罵「下地獄」！　親回2句話網全炸鍋

林襄跳嗆司上衣爆開　網：太猛包不住

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

掛太陽總會貼A片　連千毅大哥說重話

女度蜜月失蹤　夫調監視器崩潰：人間蒸發

快訊／福原愛聲明再轟江宏傑「用輿論埋葬我」！

懷孕7個月被痛毆掐脖！《流星花園》男星妻宣布和好

李玟靈堂突傳來「媽媽我想妳」全場潰堤哭號！

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

卡努長大了！今變天最快晚間海警　大轉彎最近時間曝

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

更多

最夯影音

更多
媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖
問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

BLACKPINK越南開跳《叮叮噹噹》　戴斗笠嗨唱...粉絲直呼：超可愛！

BLACKPINK越南開跳《叮叮噹噹》　戴斗笠嗨唱...粉絲直呼：超可愛！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面