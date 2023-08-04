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陪復健散步閱讀！內政部12年投入1230替代役男　服務140受傷停退役人員

▲內政部政務次長吳容輝（左2）致贈因公受傷退停役的替代役弟兄慰問金、役政署署長沈哲芳(右１)、中華大家功德會執行長汪開宏(左１)。（圖／內政部提供）

▲內政部政務次長吳容輝（左2）致贈因公受傷退停役的替代役弟兄慰問金、役政署署長沈哲芳(右１)、中華大家功德會執行長汪開宏(左１)。（圖／內政部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

內政部今（4日）在台中市舉辦「112年役路相伴–中區五縣市袍澤情深」活動，政次吳容輝到場關懷在服義務役期間，因公受傷而退停役的人員，並且致贈慰問金。而活動也邀請了服役期間受傷的弟兄及其家屬、保護弱勢團體代表、役政人員及替代役役男等約450人一同參與。

吳容輝表示「役路相伴」服務，過去12年來，已有20個地方政府，遴派1230位替代役役男，投入7萬408服務人次，協助照顧140位受傷退伍(役)人員的生活，讓家屬得到喘息的時間，有需要的弟兄可以善加利用。

活動中，替代役役男蕭敬民分享他陪伴坐輪椅弟兄的服務經驗，他每天固定陪同弟兄外出復健、散步、閱讀書籍，並運用自己的醫學專長，提供醫療建議，期許能讓受傷弟兄再次站立。蕭敬民也因熱忱服務，深獲弟兄及其家屬的讚賞。

內政部表示，這些因為服兵役而導致身心障礙的人員，除了每年三節發給慰問金、生活安養津貼，盼能給予基本生活一些照顧外。自2011年起，內政部也開始遴選具有醫療專長的替代役役男，提供協助陪同就醫復健、日常生活關懷等生活協助服務，如此以來，除了改善弟兄生活品質，也減少家屬照顧的辛勞。

在今日的活動中，中華大家功德會執行長汪開宏也出席參與，且捐贈13萬8千元的慰問金，為與會弟兄加油打氣，同時，感謝受傷弟兄為國奉獻。活動還安排了替代役公益大使團表演特技舞蹈及金曲串燒，活絡活動氣氛，藉此希望讓參與者歡樂相聚一堂。

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