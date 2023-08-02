▲內政部長林右昌出席「社宅包租代管4.0啟動記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部2日推出「包租代管4.0」政策，不僅讓配合釋出私宅出租的房東可以享受到房屋稅、地價稅、租金所得稅等3項稅捐的減免，增加國人釋出閒置私有宅的意願外，也鼓勵年長者「私宅換公宅」、還可以跨縣市換租。內政部長林右昌致詞時說，包租代管解決過去房東、房客間的糾紛與不信任，讓租客租得放心、出租房東也安心。

林右昌致詞表示，社會住宅包租代管4.0計畫啟動，延續3.0計畫的「3稅減免」、「3項費用補助」、「3年服務」，提供房屋稅、地價稅、租金所得稅等3項稅捐的減免，每屋每年有1萬元的修繕補助、居家安全相關費用的補助，享有3年免費租賃管理的服務。

「這對房東提供非常大的誘因。」林右昌說，這讓過去租賃市場處於私人市場的狀況，增加一個公共平台跟服務，也讓大家更方便、放心。

林右昌表示，這次4.0的特點，計畫在3年時間要新增8萬戶包租代管戶數，最大亮點則是，要增加、強化長者的包租代管租賃服務。包括2個重點，第1，住沒有電梯的私宅可以換到方便有電梯的社會住宅；第2，A縣市的私宅可以換到B縣市的社宅。

「房子興建需要時間，目前台灣有很多老舊的房子，長輩居住在沒有電梯、4層樓的公寓，爬上爬下非常不方便，容易產生危險。」林右昌說，政府把長者照顧跟社會住宅政策、包租代管政策結合，可以提供長輩換到新的、政府已經整理好的，有電梯、生活機能方便的社宅，提高生活品質、解決長者居住的問題。

另外，林右昌也提到，可能有很多長者的孩子是居住在不同縣市，這時候把原本住的老房子拿出來配合政府的社會住宅政策，提供給政府進行包租代管，長者則可以搬到離孩子比較近縣市的社宅，孩子也可以就近照顧長輩，住的環境也變得更舒適安全。

林右昌說，這樣的政策對年輕朋友也有幫助，長輩受到照顧，晚輩的就比較安心，也可以減省相關支出。這是這次在包租代管4.0非常重要的政策亮點，更重要的是，需要各地方政府、租賃公會里長跟夥伴，大家一起幫忙推動，照顧、協助更多人。

最後，林右昌表示，包租代管不只是創立公共平台，更重要是希望解決過去不管房東或房客，有時候有些糾紛，也有些不信任，透過專業的社會住宅包租代管平台，這些都解決，租客租得放心、出租房東也安心。