　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

包租代管4.0上路！3年增8萬戶　房東享3稅減免、長者可私宅換公宅

▲▼陳建仁、林右昌出席「社宅包租代管4.0啟動記者會 林右昌致詞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長林右昌出席「社宅包租代管4.0啟動記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

內政部2日推出「包租代管4.0」政策，不僅讓配合釋出私宅出租的房東可以享受到房屋稅、地價稅、租金所得稅等3項稅捐的減免，增加國人釋出閒置私有宅的意願外，也鼓勵年長者「私宅換公宅」、還可以跨縣市換租。內政部長林右昌致詞時說，包租代管解決過去房東、房客間的糾紛與不信任，讓租客租得放心、出租房東也安心。

林右昌致詞表示，社會住宅包租代管4.0計畫啟動，延續3.0計畫的「3稅減免」、「3項費用補助」、「3年服務」，提供房屋稅、地價稅、租金所得稅等3項稅捐的減免，每屋每年有1萬元的修繕補助、居家安全相關費用的補助，享有3年免費租賃管理的服務。

「這對房東提供非常大的誘因。」林右昌說，這讓過去租賃市場處於私人市場的狀況，增加一個公共平台跟服務，也讓大家更方便、放心。

林右昌表示，這次4.0的特點，計畫在3年時間要新增8萬戶包租代管戶數，最大亮點則是，要增加、強化長者的包租代管租賃服務。包括2個重點，第1，住沒有電梯的私宅可以換到方便有電梯的社會住宅；第2，A縣市的私宅可以換到B縣市的社宅。

「房子興建需要時間，目前台灣有很多老舊的房子，長輩居住在沒有電梯、4層樓的公寓，爬上爬下非常不方便，容易產生危險。」林右昌說，政府把長者照顧跟社會住宅政策、包租代管政策結合，可以提供長輩換到新的、政府已經整理好的，有電梯、生活機能方便的社宅，提高生活品質、解決長者居住的問題。

另外，林右昌也提到，可能有很多長者的孩子是居住在不同縣市，這時候把原本住的老房子拿出來配合政府的社會住宅政策，提供給政府進行包租代管，長者則可以搬到離孩子比較近縣市的社宅，孩子也可以就近照顧長輩，住的環境也變得更舒適安全。

林右昌說，這樣的政策對年輕朋友也有幫助，長輩受到照顧，晚輩的就比較安心，也可以減省相關支出。這是這次在包租代管4.0非常重要的政策亮點，更重要的是，需要各地方政府、租賃公會里長跟夥伴，大家一起幫忙推動，照顧、協助更多人。

最後，林右昌表示，包租代管不只是創立公共平台，更重要是希望解決過去不管房東或房客，有時候有些糾紛，也有些不信任，透過專業的社會住宅包租代管平台，這些都解決，租客租得放心、出租房東也安心。

ET快訊
快訊／有機會放颱風假？　蔣萬安、張善政回應了
LIVE／搜索NONO！涉性騷多人檢方出手　颱風假有望？估傍
陳子玄兒「失去意識」送醫　心碎簽放棄急救書
LIVE／5縣市颱風假機率高　氣象局最新說明
快訊／多名受害女提告！NONO到案已完成偵訊
幫男友下藥！　害閨蜜遭凌虐12小時
《星光》歌手腦中風！　緊急送醫「險成植物人」
花蓮餐廳「一碗碗剩飯」倒飯鍋　店家急喊：是廚餘！全場噴爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

基北北桃有機會放颱風假！蔣萬安喊優先考量市民　張善政：4市雨量不小

「小英男孩」陳吉仲高升部長　李彥秀嘆：老天降下農漁民的淚水

前鎮漁港產值300億漁工竟要岸邊洗澡　官員：5設施改建不值得嗎？

高雄前瞻拿1265億被批獨利　陳其邁火大：對天龍國眼光不以為然

國民黨723後韓粉未歸隊又傳「備案說」　沈富雄：韓國瑜要講話

立委提名人狂退選　藍諷民進黨成「出包大聯盟」

總統府：蔡英文確診後健康狀況好　沒有後遺症

日媒專訪提「不統、不獨、不武」　侯友宜：降低兩岸衝突是他不變的態度

賴清德過境美國「面試」僑宴不得公開？　俞大㵢曝3原則

現役軍官涉共諜案　總統府轟「可恥」：背叛袍澤和國家

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

發海警！卡努變肥拚中颱上限　「關鍵迴轉」路徑更詭恐發陸警

慈妹加持劉俊豪敲安打　告白「我愛你」閃瞎全場

基北北桃有機會放颱風假！蔣萬安喊優先考量市民　張善政：4市雨量不小

「小英男孩」陳吉仲高升部長　李彥秀嘆：老天降下農漁民的淚水

前鎮漁港產值300億漁工竟要岸邊洗澡　官員：5設施改建不值得嗎？

高雄前瞻拿1265億被批獨利　陳其邁火大：對天龍國眼光不以為然

國民黨723後韓粉未歸隊又傳「備案說」　沈富雄：韓國瑜要講話

立委提名人狂退選　藍諷民進黨成「出包大聯盟」

總統府：蔡英文確診後健康狀況好　沒有後遺症

日媒專訪提「不統、不獨、不武」　侯友宜：降低兩岸衝突是他不變的態度

賴清德過境美國「面試」僑宴不得公開？　俞大㵢曝3原則

現役軍官涉共諜案　總統府轟「可恥」：背叛袍澤和國家

吳克群邀頑童MJ116跳舞「無情被拒」　結局曝光網全笑翻！

NONO神隱45天送北檢！「吹哨人」小紅老師5字回應　網：遲來的公道

陸擬升級網路「青少年模式」　新版「未成年人模式」將三方聯動

園區陸龜便秘！獸醫「放3根姊夫」震動10分鐘　治療畫面曝光

李玟2繼女爆「嘻皮笑臉進靈堂」！照片瘋傳網罵翻　2細節揭真相

紐約「汽車衝撞路人」至少10傷　逆向開上人行道遭民眾制伏

北北基宜可能全納「陸警範圍」　嚴防豪雨彈！明夜卡努離台最近

基北北桃有機會放颱風假！蔣萬安喊優先考量市民　張善政：4市雨量不小

試・開箱／不買Lady Dior也有刺繡藤格紋！超美霧黑氣墊粉盒絕對要收

林盛恩小聯盟初登場！鄧愷威狂飆12K刷本季新高

政治熱門新聞

陸軍航特部中校涉共諜案遭羈押禁見　國防部嚴厲譴責：痛心

柯文哲給年輕人的一封信　「你想躺平還是改變世界」

漢光演習「玻璃當掩體」挨轟　憲兵回應了

陳其邁曝81億改造前鎮漁港決策過程

蘇貞昌嗆「吃魚還不准修漁港」　游淑慧：價比價就知道誰是凱子

颱風卡努逼近！侯友宜在日本穿上「紅背心」

ET民調／郭台銘參戰「柯文哲掉7.2個百分點」　四腳督保送賴清德

賴清德給年輕人的一封信　在意台灣怎麼被世界看待

黃智賢酸：謝典林才是小刀　心狠又精準

ET民調／侯友宜支持度止跌回升　藍軍鐵票歸隊獲72.8％支持

柯文哲轟前瞻計畫完成綠5.3%　行政院駁：誤導大眾令人遺憾

在野喊下架民進黨　賴：那換誰執政？

幕後／密會麻生太郎內容曝光！　談兩岸局勢侯友宜提3態度

坤輿掩埋場2.0！他點土石場3疑點　嗆鍾東錦「你跟當地人有仇嗎？」

更多熱門

相關新聞

首波8000名營造業移工開放申請　林右昌：改善營造業缺工

首波8000名營造業移工開放申請　林右昌：改善營造業缺工

內政部營建署1日開放受理「營造業申請引進移工雇主資格認定」申請。部長林右昌表示，為因應國內社會人力結構朝向少子化及老年化，營造業面臨缺工情況，經勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組會議討論，同意有條件「定額」開放營造業移工，首波8000個名額，約有1900家營造業者可受惠，並視申請情況增加至1.5萬名。預計112年9月底完成8月申請案審核，並於官網公布合格名單。

台東社會住宅「仁和好室」8月發包

台東社會住宅「仁和好室」8月發包

官員阻警消運動會秀國旗？　鄭文燦：帶國旗是好事

官員阻警消運動會秀國旗？　鄭文燦：帶國旗是好事

世界警消運動會爆展示國旗遭阻　時力遺憾

世界警消運動會爆展示國旗遭阻　時力遺憾

世警運爆警政署禁國旗　林右昌回應了

世警運爆警政署禁國旗　林右昌回應了

關鍵字：

內政部林右昌社會住宅包租代管

讀者迴響

熱門新聞

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

黃嘉千告家暴「夏克立被抓去關」委屈哭了！

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

日媒挖內幕怒了：被福原愛騙慘！爆早預謀「捅刀江宏傑」

萬安演習「魄力妹」晃6秒爆紅　個人IG神到了

麥當勞女神被好友「誘拍16支影片」敲詐200萬

卡努減速不排除下半天陸警　颱風假關鍵曝

即／NONO捲性侵「今赴北市婦幼隊偵訊」！1030移送北檢

Live／卡努轉彎暴風圈逼台　首發海警

「BMW-9999」車牌本尊不是BMW！車款曝光

張育成1揮棒　美體育作家搖頭：非大聯盟打者

卡努颱風假機率增！北北基可能納陸警　4重點一次看

更多

最夯影音

更多
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢
浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面