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社宅包租代管4.0正式啟動　陳建仁：放寬長者、身障者換居社宅

▲▼陳建仁出席「社宅包租代管4.0啟動記者會」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳建仁出席「社宅包租代管4.0啟動記者會」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁2日出席「社宅包租代管4.0啟動記者會」時表示，行政院持續落實居住正義，全力推動「8年20萬戶」的社宅政策目標，預計2023年底直接興建社宅及包租代管將達16萬3千戶。而此次推出的包租代管4.0計畫，將由包租代管業者協助房客申請300億元租金補貼專案，並放寬長者及身障者私宅可跨縣市換居入住社宅，讓居住選擇更加自由及彈性。

陳建仁指出，蔡英文總統上任後，政府全力推動「8年20萬戶」的社宅政策，目前直接興建社宅已近8萬戶，預計今年底可望達到9萬5千戶，包租代管預計今年底實際有效契約戶約6萬8千戶，總計將達16萬3千戶。

陳建仁說，包租代管第1期計畫是從賴清德副總統於2017年擔任行政院長時所推出，當時中央補助6個直轄市先試辦1萬戶；2019年蘇貞昌前院長於任內啟動第2期計畫，國家住宅及都市更新中心開始與6都的租賃住宅服務業公會一同推動，並於2021年推動第3期計畫；今年政府則啟動第4期計畫，截至目前累計媒合超過7萬多戶，實際有效契約戶數達5萬6千多戶，成效卓著。

陳建仁進一步指出，新一期計畫除延續3稅減免、3年免費管理服務、3種費用補助的「包租代管333」優惠措施外，包租代管業者也會協助房客申請「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」。另外，也放寬長者及身障者可以跨縣市換宅，讓原本居住在老舊公寓、缺少無障礙設施的長者，可以更有彈性選擇適合自己且舒適的居住環境，除盼能達成「住者有其屋」的目標外，也讓長者住得開心、便利，並與鄰居相互照顧，而年輕人看到家中長輩獲得妥適照顧後，也能更安心全力打拚事業。

陳建仁強調，一個好的計畫要成功，必須仰賴中央與地方政府，以及政府與民間共同合作、齊心努力，只要能夠發揮公私協力，就是成功最好的保證。要感謝全台16個縣市加入包租代管計畫，以及相關公會業者提供專業且具公信力的媒合服務，讓民眾願意「私宅換社宅」，也讓所有需要社宅的民眾獲得安居樂業的住所，後續也請有需要的民眾儘速提出申請。

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