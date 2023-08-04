史上最大補助難領！300億租金補貼執行率僅55％　房東意願成阻礙

▲內政部去年開辦300億元中央擴大租金補貼方案。（資料照）



記者杜冠霖／台北報導

內政部去年開辦300億元中央擴大租金補貼方案，補貼戶數由12萬戶擴大至50萬戶，採「放寬申請資格、提高補貼金額、簡化申請程序、中央直接核撥」等4項措施，是史上最大租金補貼方案。根據審計部所提報告，該專案計有32萬6706戶申請，實際核定27萬8717戶，執行率為55.74％，申請狀況未如預期，最大原因仍受限於房東意願。

內政部自2007年年度開辦「整合住宅補貼資源實施方案」之租金補貼，協助租屋家庭減輕居住負擔。鑑於近年房租及物價高漲，於去年度擴大為「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，計畫經費由每年50億元增至300億元，補貼戶數由12萬戶擴大至50萬戶，執行期程自111至114年，採取「放寬申請資格、提高補貼金額、簡化申請程序、中央直接核撥」等4項措施，讓更多租屋家庭得到補貼。

該專案計畫同時搭配公益出租人政策，協助屋主成為公益出租人，享有綜合所得稅、地價稅與房屋稅等3稅減免配套措施，以降低房東抗拒及租賃雙方對立問題。

審計部報告顯示，經查近4年度 （107至110年度）整合住宅租金補貼，累計編列預算數144億3,727萬餘元，累計實現數122億1,133萬餘元，實現率84.58％；計畫戶數合計37萬1,926戶，共計47萬4,186戶申請，累計核定39萬190戶，平均執行率104.91％。

然而對於「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，審計部報告顯示，該計畫經行政院同意併年度決算辦理，年度決算數計29億8,855萬餘元，截至112年5月2日止，計有32萬6,706戶申請，實際核定27萬8,717戶，執行率為55.74％，申請狀況未如預期。

審計部表示，中央及地方政府均以提供租金補貼為主要協助措施，惟實際受限於房東意願，仍有許多符合資格之租屋族難以受惠，無法確實減輕其租屋負擔。

審計部報告指出，各界為減輕青年族群所面臨之租屋問題及負擔，提出推動租屋市場透明化，及租金支出改列特別扣除額並提升扣繳額度之倡議，相關政策仍待權管機關檢討研議妥謀善策，以回應民眾對於政府健全租屋市場及減輕租屋負擔之期待。