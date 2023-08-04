仍未放棄勸進柯美蘭選新竹立委　柯文哲：等於我下去選

▲柯文哲蘭萱專訪後聯訪。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

在2024立委選舉方面，民眾黨面臨區域立委提名人選難產問題。外傳民眾黨主席柯文哲仍在勸進妹妹柯美蘭參選新竹立委，柯今說，如果要贏的話就要派柯美蘭，因為這等於就是柯文哲下去選。

柯文哲說，民眾黨畢竟全黨資源不夠，在2022年地方選舉時候有做檢討，當時提名80幾個議員才上14個，如果重來一遍，「提名20個上14個跟提名80幾個上14個，哪一個在資源使用上會更有效？」

柯文哲直言，所以這次內部有做過檢討，還是要先決定戰略目標然後決定戰術，「所以區域立委這次的確是偏向保守，因為資源有限經不起這樣損耗」。

柯文哲透露，當時是這樣，有跟吳欣盈講過，如果要選松信要嘛就要選贏，如果不容易選贏的話要有戰略目的。還有一點，民眾黨的好處，表面上看起來是一人政黨，但其實還有一個選決會，最後還是要投票，所以這是一個黨的戰略思維下的決定。

至於新竹是否還沒放棄找妹妹柯美蘭參選？柯文哲說，如果要贏的話，如果吳欣盈不去，目前看起來可以動用的人，會贏的機會是柯美蘭，因為這等於就是柯文哲下去選。但柯說，也要看個人意願，人家說要當醫生，除非有什麼理由，一般人不太會脫離原來的工作去從事政治。