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侯友宜民調回升　柯文哲談棄保：白不會投藍、藍會投白

▲▼柯文哲蘭萱專訪後聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲蘭萱專訪後聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、總統參選人柯文哲4日接受廣播節目專訪。談到藍白合、棄保議題，柯文哲直言，若民調被侯友宜超過？柯文哲說，自然選民就把我拋棄了；若沒超過？選民是自動拋棄侯？還是要跟侯談？柯說，這就看到時候會棄到什麼程度再來講。但柯也說，如果真的思考，「白的不會投藍、藍的會投白」。

針對藍白合、柯郭配，柯文哲在專訪時表示，人家說9月17日也是一個時限，因為要開始登記連署，「今天是8月4日，所以還很久、還有很多時間」，時間會解決一切，老百姓會替我們決定。

柯文哲說，事實的真相常常是，不小心在浪潮的最前面，其實是浪潮推著政治人往往前走，「哪裡是我們在領導浪潮？」，意思就是說，還是要相信眾人的智慧超越個人的智慧。另外，台灣已經進入極端政治，變化太快，「2個月前來預測柯文哲民調跟現在比，完全就改觀，才2個月而已」。

柯文哲說，所以還是「4、3、3」，候選人特質40%、政黨基本盤30%，剩下30%很難預測。柯說，他也在研究，難道侯友宜真是因為政大那場演講？過去4年民調超過70%、都是第1名，會因為一場演講垮掉？問我也不太相信，可是數字上看起來真的是這樣。主持人追問，剛才說時間會改變一切，搞不好過一陣子侯友宜就超越你了？柯文哲說，「有可能啊」。

而若民調被侯友宜超過？柯文哲說，自然選民就把我拋棄了；若沒超過？選民是自動拋棄侯？還是要跟侯談？柯說，這就看到時候會棄到什麼程度再來講。但柯也說，如果真的思考，「白的不會投藍、藍的會投白」。

主持人追問，若屆時侯友宜的民調高到一個程度，但又不足以單獨取勝，但白又不投藍，那不就是賴清德勝選？柯說，「那就輸掉、沒辦法」；而是否願意在某個時間點站出來，登高一呼？柯說，「想過，很困難」。

柯文哲舉例，去年2022選舉，黃珊珊支持度最低掉到25%掉不下去，為什麼？因為新的中間選民自主性太高，不是旗子搖一搖會走的。

而回到藍白合議題，柯文哲說，一開始他就表明反對「下架民進黨」這個政治口號，因為會陷入兩極對抗；柯說，A、A單獨存在的機率跟有B前提存在的機率，是不一樣的，所以有時候要知道前提是什麼。

柯文哲表示，考第1名條件是第2名考比你差，且照外科邏輯，講不出更好方法的畫，現在的爛方法就是最好的方法，「所以我也在認真思考一個題目，如果賴清德當選，台灣要怎麼辦？我已經兵棋演習好幾次，萬一賴清德當選，台灣要怎麼降低台海戰爭的風險？」

「政治有他是俗的一面，但也有理想的一面。」柯文哲說，若要藍白合，那主要政策包括兩岸關係，如果邏輯完全不一樣，怎麼合？合不起來，要合也會合得很奇怪，「意思就是說，不要把老百姓當做旗子搖一搖就會全部跟著動」。

柯文哲說，一開始就設定不管執政或是選舉，都是改變政治文化的社會運動，台灣新文化運動到現在100年，很多以前的概念還是對，如果沒有辦法改變台灣人的思想文化，這運動不會成功，所以台灣要改變是政治文化。藍白合要先討論主要政策跟邏輯有沒有像？假設政治價值、理念都不一樣，怎麼合？就分贓團體啊。

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