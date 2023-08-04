柯郭怎麼合？　柯文哲認：我當副手「太難了」　

記者陳家祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘積極走訪全國，布局總統大選企圖心明顯，且和民眾黨主席、總統參選人柯文哲之間合作與否，也備受外界關注。對此，柯文哲4日接受專訪被問及搭配機率高不高？柯說，「看怎麼搭」，也坦言自己做「副的」很難，已經走完程序，「我要當副手整個程序要怎麼走？不是不可能，是太難了」。

▲柯文哲蘭萱專訪後聯訪。（圖／記者黃克翔攝）



在專訪過程中，主持人問到，鴻海創辦人郭台銘的民調如果9月17日還是維持10%多，會不會希望他不要登記？或是之後雙方會有什麼樣的合作？柯文哲說，還有超過40天時間，這也是台灣政治很大的問題，真的是淺碟政治，「且戰且走也是一個方法」。

至於搭配機率高不高？柯文哲說，「看怎麼搭」，也坦言自己做「副的」很難，已經走完程序，「我要當副手整個程序要怎麼走？不是不可能，是太難了」。

會後受訪時，針對柯郭合作一事，柯文哲進一步說明，畢竟台灣民眾黨已經經過程序提名總統候選人，「現在改的話，當然副總統隨時可以換人，因為還沒提名，如果要換總統候選人，單走程序就不得了」，很多事情畢竟還是有個軌道，在現有制度下的限制，所以很難就是這樣。

至於是否會找郭台銘當副手？柯文哲說，郭台銘也不是喜歡當副手的人，「所以我倒覺得這樣，很多事不必預設立場，時間久了自然會….，我喜歡引用侏羅紀公園的話，生命都會找到出路」，常常以為是政治人物在決定，錯了，是當時民意趨向哪裡，政治人物就被推向那個方向走。