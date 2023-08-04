柯文哲批特別預算作假帳　綠：做兩任市長不知如何看財務報表？

▲民進黨立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前批評，民進黨帳面上看來績效優異，其實根本是透過「獨步全球」的特別預算作假帳。對此，民進黨團4日回應，所有的財務報表等號兩邊都要看，請不要只看一半，舉債還要看整體支出跟收入，柯文哲如果不是財政專業，他做過兩任市長，相關財組單位難道不知道怎麼看財務報表嗎？

對於柯文哲說法，民進黨立委江永昌表示，所有的財務報表等號兩邊都要看，請不要只看一半，當柯文哲說自己還債部分，這些是從兩大基金挪用，他只看這邊卻沒有看其他收入面，柯文哲也提到蔡政府財政紀律，但舉債不只要看流量存量，還要看整體支出跟收入。

江永昌指出，柯文哲如果不是財政專業，他做過兩任市長，相關財組單位難道不知道怎麼看財務報表嗎？所有特別預算支出都要納入公共債務計算，2015年整體公債佔比31％、2022年降到26％，這就是成績。

江永昌直言，蔡政府連續五年歲入歲出剩餘數超過1千億、去年更超過5千億，有這樣的財政收入，當然可以做更多建設、提升相關經濟，不要柯文哲講話打對折，這樣刻意抹黑非常不好。

民進黨團幹事長劉世芳表示，在野黨要汙名化前瞻，擋前瞻計畫又要前瞻計畫，汙名化特別預算就忘了蔡政府GDP是高漲的，沒有因為縣市地方首長更動改變任何執行計畫，監督我們預算如果符合預算法和公債法，包含國民黨在審查預算時都有表述意見，哪個是浪費？

劉世芳直言，為了選舉到了就竹篙裝菜刀，當初的三倍券和五倍券和普發現金6000元不是都贊成嗎？預算是全民共享，其實應該把前瞻基礎建設計畫好好執行才能共創雙贏。