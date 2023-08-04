南部人生活慘？前攝影官重轟柯文哲　「寧拍大體再也不拍那個人」

▲柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲過去曾說「鄉下要有鄉下的樣子」，近日又稱「南部老百姓生活實在太慘了」、「我不贏台灣會完蛋」，接二連三的狂言，引發輿論沸騰。柯文哲前攝影官潘俊霖在個人臉書上發出長文，記錄自己返鄉看到的台南，並拿「柯語錄」金句怒嗆柯文哲，指柯文哲忘了政府的責任是照顧人民，「政治很簡單，找回良心而已」。

潘俊霖以「你的前攝影師用親身返鄉看到的台南回覆你」，指在離開柯團隊後，因為返回家鄉（台南）接案，而有了拍攝台南市政府各項政策的機會，其中包括「小黃公車」、「農水路」、「營養午餐中央廚房」、「偏鄉學童的機器人教育」、「老人照護」等政策，這些親身的經歷及見證，潘俊霖認為，台南在有限的資源下，善用資源照顧農業、老人和學童，令他很感動。

看見柯文哲再度批評南部的發言，潘俊霖語重心長地說，「柯文哲先生你真的太讓我失望了」，他認為身為一個總統候選人，卻無提出具體政策，整天在媒體及社群上謾罵，他建議柯文哲，「如果所有施政都要用經濟效益考量，請放棄每年將近億元的政黨補助款」，潘俊霖認為，「納稅人的錢浪費在無法苦民所苦的民眾黨，才是真正的浪費」。

潘俊霖說，離開柯團隊後他選擇當一個自由攝影師，過去柯團隊的經驗傷他太深，所以沒加入任何一個政府機關團隊，會對台南這麼了解，是他對家鄉的一份感情，這3年來接案範圍也很廣，廣到連喪家的告別式或大體入殮，只要出的起價錢他都拍，「我寧願拍大體也不願意再拍那個人」。

潘俊霖的臉書發文下，有不少台南的網友表示支持，並留下「好有溫度的文章，柯P應感到慚愧」、「謝謝你為故鄉發聲」等留言。