基隆督察警官酒駕撞騎士！返家灌1.5L葡萄酒　檢批：重創形象

▲基隆市警察局。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆市警察局督察科2線2星范姓股長，7月2日晚間18時53分下班後，駕駛自小客車在北濱公路、武聖街口，與蔡姓騎士發生交通事故，范男陪同就醫後後即返家，警方循線於晚間至范男住家實施酒測，酒測值1.34mg/l。基隆地檢署偵結，依酒後不能安全駕駛、過失傷害2項罪名，將范姓股長起訴。

范男在7月2日晚間開車行經在北濱公路、武聖街時，與蔡姓騎士發生交通事故，導致蔡男肋骨骨折，范男駕車隨同載送蔡姓騎士的救護車至醫院後返家，警方循線於晚間22時27分至范男住家實施酒測，酒測值1.34mg/l。

起訴書指出，范男為了規避酒測，返家後喝了葡萄酒，並對前來酒測的警員，堅稱是回家以後才喝酒，企圖想要脫罪混淆肇事時的酒測值。

檢方認為范男肇事時，已達不能安全駕駛程度，另查看范男車上的行車記錄器，發現事發時的車流狀況與范男說詞不同，認為范男對現場車輛快慢及距離已失去合理判斷，導致未能注意對向車道而發生事故。

檢方認為范男為執法人員，深諳道路交通事故處理遊程，利用警員處理交通事故之際，趁隙逃離現場返家規避酒测，肇事後再飲用0.75公升的葡萄酒2瓶，企圖使檢警機關無法測得正確酒測值，且實施酒測時不僅消極不願配合，還多次暗示無函送之必要，重創警方形象，依酒後不能安全駕駛、過失傷害2項罪名，將范姓股長起訴。