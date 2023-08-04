迎接世客博　福容桃園店推「金澎湃台味美食季」

▲福容桃園店推「金澎湃台味美食季」經典台菜復刻集結。（圖／福容桃園店提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023世界客家博覽會」8月11日起在桃園盛大舉行，為迎接來自海內外的旅客，福容大飯店桃園店推出「金澎湃台味美食季」系列料理，即日起迄10/31限定販售，台菜料理融合原住民、閩南、客家、中國各省料理的特色，由曾獲得「兩岸十大名廚」的楊忠霖主廚領軍廚房團隊，滿足您的味蕾。

▲「澎湖干貝酥小魚花生」以澎湖特產的干貝酥加上香酥吻仔魚拌炒，是道下酒好菜。（圖／福容桃園店提供）

福容大飯店桃園店3日表示，「金澎湃台味美食季」多道家常料理、巷口小吃、傳統點心經由廚師精湛的手藝完美復刻，一次集結推出，會員點用還可享第二件半價優惠，8/13前帶爸爸到桃園店吃台菜過父親節，消費滿8,000元送「2023福隆沙雕藝術季」門票兩張，現場還可參加超有趣的「爸爸推啤酒比賽」，快來試試身手把豐富的優勝贈品帶回家！

楊忠霖主廚說，台菜料理融合原住民、閩南、客家、中國各省料理的特色，在台灣這塊土地上發展出多元的樣貌，歷經百年承襲，型塑出寶島獨有的台式料理文化，無論是家常料理、路邊小吃或是宴席菜餚，台菜以各種型式呈現，講述風土人情的轉變，亦是各地文化的表現。

▲吃台菜消費滿額還送「2023福隆沙雕藝術季」門票。（圖／福容桃園店提供）

如「蒜苗拌宜蘭鴨賞」以新鮮蒜苗、辣椒切絲加入宜蘭名產鴨賞涼拌，是道酸甜可口的開味菜、「澎湖干貝酥小魚花生」以澎湖特產的干貝酥加上香酥吻仔魚拌炒，是道下酒好菜、經典家常料理「麻油三杯鹿野雞」麻油香氣四溢加上鮮嫩雞肉，讓人白飯一碗接一碗、以新鮮蚵仔及韮菜包裹腐衣油炸的「酥炸東石蚵仔捲」一口咬下香氣四溢，是來自台灣漁港的鮮味小吃。

又，「高雄紅炖魚翅羹」是南部喜酒必備的宴席料理、還有還有來自台灣各地的傳統點心，如屏東「車城綠豆蒜」冰涼好入喉最適合在夏天食用、「新竹客家米糍菜包」是著名的客家傳統點心，還有來自代表台南的美食「府城古早味白糖糕」，眾多經典的台菜經過師傅巧手在福粵樓完整呈現。