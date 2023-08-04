　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

迎接世客博　福容桃園店推「金澎湃台味美食季」

▲福容桃園店推「金澎湃台味美食季」

▲福容桃園店推「金澎湃台味美食季」經典台菜復刻集結。（圖／福容桃園店提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023世界客家博覽會」8月11日起在桃園盛大舉行，為迎接來自海內外的旅客，福容大飯店桃園店推出「金澎湃台味美食季」系列料理，即日起迄10/31限定販售，台菜料理融合原住民、閩南、客家、中國各省料理的特色，由曾獲得「兩岸十大名廚」的楊忠霖主廚領軍廚房團隊，滿足您的味蕾。

▲福容桃園店推「金澎湃台味美食季」

▲「澎湖干貝酥小魚花生」以澎湖特產的干貝酥加上香酥吻仔魚拌炒，是道下酒好菜。（圖／福容桃園店提供）

福容大飯店桃園店3日表示，「金澎湃台味美食季」多道家常料理、巷口小吃、傳統點心經由廚師精湛的手藝完美復刻，一次集結推出，會員點用還可享第二件半價優惠，8/13前帶爸爸到桃園店吃台菜過父親節，消費滿8,000元送「2023福隆沙雕藝術季」門票兩張，現場還可參加超有趣的「爸爸推啤酒比賽」，快來試試身手把豐富的優勝贈品帶回家！

楊忠霖主廚說，台菜料理融合原住民、閩南、客家、中國各省料理的特色，在台灣這塊土地上發展出多元的樣貌，歷經百年承襲，型塑出寶島獨有的台式料理文化，無論是家常料理、路邊小吃或是宴席菜餚，台菜以各種型式呈現，講述風土人情的轉變，亦是各地文化的表現。

▲福容桃園店推「金澎湃台味美食季」

▲吃台菜消費滿額還送「2023福隆沙雕藝術季」門票。（圖／福容桃園店提供）

如「蒜苗拌宜蘭鴨賞」以新鮮蒜苗、辣椒切絲加入宜蘭名產鴨賞涼拌，是道酸甜可口的開味菜、「澎湖干貝酥小魚花生」以澎湖特產的干貝酥加上香酥吻仔魚拌炒，是道下酒好菜、經典家常料理「麻油三杯鹿野雞」麻油香氣四溢加上鮮嫩雞肉，讓人白飯一碗接一碗、以新鮮蚵仔及韮菜包裹腐衣油炸的「酥炸東石蚵仔捲」一口咬下香氣四溢，是來自台灣漁港的鮮味小吃。

又，「高雄紅炖魚翅羹」是南部喜酒必備的宴席料理、還有還有來自台灣各地的傳統點心，如屏東「車城綠豆蒜」冰涼好入喉最適合在夏天食用、「新竹客家米糍菜包」是著名的客家傳統點心，還有來自代表台南的美食「府城古早味白糖糕」，眾多經典的台菜經過師傅巧手在福粵樓完整呈現。

ET快訊
手搖飲人潮炸裂！老闆娘嚇到「鞠躬道歉」
洪水灌進溫泉飯店！　清境農場驚現瀑布
女兒太早拋棄繼承！　爸爸遺產200萬全沒了
超大豪雨狂炸1地「紫爆」！　颱風尾橫掃12縣市
NONO主持棒遭拔！　楊繡惠揭內幕「老婆情何以堪」
下周又有新颱風？　氣象局解答

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義中埔鄉三和日照中心動土　綠建築可照顧30位失智失能長輩

迎接世客博　福容桃園店推「金澎湃台味美食季」

北榮桃園分院重視「在地老化」品質　強化偏鄉醫療照護

第13屆全國私立大專院校程式競賽　元智資工獲1金2銀2銅佳績

2023世界客家博覽會「台灣館」　一次看見全國14縣市客家

改善交通壅塞！　桃園市中豐路12處路口進行車道偏心配置

停車場驚見「上萬隻孑孓」飛舞！發現重大孳生源　台南重罰1.5萬

卡努暴風圈逐漸接近新北　侯友宜：審慎防颱守護市民安全

基隆明上班上課！紅黃線停車7點前需駛離　路邊停車恢復收費

台南公私協力為托育品質把關　社會局表揚44家評鑑績優托嬰中心

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

卡努「暴風圈午後觸陸」　大台北持續降雨範圍廣

卡努颱風襲沖繩至少2死　20萬戶停電、機場全關閉

今明風雨最劇！卡努挾西南風「降雨往南延伸」　中南部防大雨

馬祖海灘大量保麗龍　堆積惡臭！竟是從陸漂來

預防撞人、便宜不怕弄丟　日本人愛用透明傘４原因

嘉義中埔鄉三和日照中心動土　綠建築可照顧30位失智失能長輩

迎接世客博　福容桃園店推「金澎湃台味美食季」

北榮桃園分院重視「在地老化」品質　強化偏鄉醫療照護

第13屆全國私立大專院校程式競賽　元智資工獲1金2銀2銅佳績

2023世界客家博覽會「台灣館」　一次看見全國14縣市客家

改善交通壅塞！　桃園市中豐路12處路口進行車道偏心配置

停車場驚見「上萬隻孑孓」飛舞！發現重大孳生源　台南重罰1.5萬

卡努暴風圈逐漸接近新北　侯友宜：審慎防颱守護市民安全

基隆明上班上課！紅黃線停車7點前需駛離　路邊停車恢復收費

台南公私協力為托育品質把關　社會局表揚44家評鑑績優托嬰中心

阿里山暴雨！達邦土石崩落道路中斷...特富野竹林倒塌　恐怖畫面曝

命理師搞上身價4千萬「68歲女學生」！狂衝摩鐵酒店　正宮崩潰

蘋果Q3財報優預期！服務部門報喜 惟iPhone銷售下滑

台大與伊利諾大學系統簽署合作備忘錄　穩固台美學術合作

驚見新婚尪與弟弟「有一手」！她翻結婚照哭了：原來我是局外人

都放不到颱風假！　他疑惑「台中宜居嗎？」專家給答案

高鐵國旅聯票最低68折！還有哈根達斯買一送一、吃得到必比登美食

老公太愛晚上加班　妻調監視器見「雙人交疊8次」氣炸

快訊／國3北向18.1k路樹倒塌！隧道口遭堵住　車流回堵7公里

陸劇「打擊注水劇」爆2禁令！單集時長不超過45分…長劇拆2季慘了

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

地方熱門新聞

永康停車場驚見「上萬隻孑孓」遭重罰

原生家庭都是老菸槍…少女站出來勇敢戒菸！

基隆紅黃線停車　周五7時前需駛離

新北鼻頭漁港海漂垃圾已清完恢復通行

社會局表揚44家評鑑績優托嬰中心

卡努暴風圈逐漸接近新北　侯友宜：守護市民安全

台電斷電搶修單線通車

南投城隍爺聖誕遶境祈安盛大登場

桃園市中豐路12處路口　進行車道偏心配置

西濱快速公路新豐休息站　8/5開幕

南投蝴蝶餐獲台灣好風WAY網路票選冠軍

2023世客博「台灣館」　一次看見14縣市客家

68歲公僕退休！就服中心助他再就業

迎接世客博　福容桃園店推「美食季」

更多熱門

相關新聞

端午「福容粽」六種口味　滿足全家人味蕾

端午「福容粽」六種口味　滿足全家人味蕾

端午節即將到來，福容桃園大飯店推出「福容。粽。」由廚藝總監阿基師率領的主廚團隊，以台灣在地食材結合師傅高超手藝，有甜有鹹、葷素搭配，滿足全家人的味蕾。此外，桃園店並推出會員滿6,000送6,000超優惠活動，即日起-5/31享福卡會員消費滿6,000元即送6,000元抵用券，可折抵桃園店餐飲、住房，還可以購買伴手禮，回饋超澎湃！

福容桃園元宵送愛　港點公益教學傳遞溫情

福容桃園元宵送愛　港點公益教學傳遞溫情

天冷吃鍋很幸福　福容桃園店推鍋物搶市

天冷吃鍋很幸福　福容桃園店推鍋物搶市

旅館搶業績　7月壽星入住有5大驚喜

旅館搶業績　7月壽星入住有5大驚喜

鮮花入菜　福容桃園店推「迎香花饌」料理　

鮮花入菜　福容桃園店推「迎香花饌」料理　

關鍵字：

福容桃園店金澎湃台味美食季

讀者迴響

熱門新聞

老高老婆「小茉」被爆凍齡54歲　網洩真相

老高爆抄襲！小茉口白也複製讓網戰翻

卡努打轉變弱　最快清晨前解除陸警

黃嘉千友出面爆「夏克立根本超有錢」！

卡努來襲！全台明颱風假懶人包一次看

MAKIYO8男來追秀33E好身材

幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

永康停車場驚見「上萬隻孑孓」遭重罰

母殺2子輕生！友人曝「發爐4天」路邊看到2小孩

資深女星「乳癌復發」輕生獲救！

快訊／卡努陸警解除！　13縣市炸大豪雨

「大眼卡努」快不行了！　天氣粉專：當個颱風好難

卡努鬼打牆　豪大雨轟台2天

世大運女選手「驚爆走後門」！體育部長認了：她沒比賽過

卡努走歪！　1地區恐大豪雨

更多

最夯影音

更多
好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤
和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面