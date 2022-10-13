天冷吃鍋成日常幸福！　福容桃園店推5款鍋物搶市

▲福容桃園店推5款鍋物搶市。（圖／福容桃園店提供）

記者楊淑媛／桃園報導

天冷，親朋好友一起吃鍋，已成日常幸福！隨著天氣漸漸轉涼，福容大飯店桃園店即日起至12月31日，火熱推出5款人氣暖心鍋物，每鍋6人份，千元有找，薑黃、胡椒、椰奶養生好食，紛紛入鍋，點餐再送烏金流沙包，讓饕客享受美食之際，寒氣退散，從裡暖到外。

▲「薑黃地瓜雞鍋」，以薑黃搭配桃園大園區盛產的鬆甜地瓜與土雞，滋味香醇。（圖／福容桃園店提供）

福容桃園店表示，5款人氣暖心鍋物，有重口味的「胡椒肚雞鍋」、「寧式砂鍋魚頭」，也有溫補養身的「廣式湘羊腩煲」、「薑黃地瓜雞鍋」，配合秋蟹上市季節，更大手筆使用肥美青蟹等大量海鮮及豐富蔬菜推出料豐味鮮的「螃蟹番茄排骨鍋」；凡享福卡會員吃鍋拍照打卡，上傳至「福容大飯店 桃園」粉絲專頁，再招待主廚特製暖呼呼「烏金流沙包」乙份。

▲「胡椒肚雞鍋」是廣東省的漢族傳統名菜，口感辛香開胃。（圖／福容桃園店提供）



其中，「胡椒肚雞鍋」及「寧式砂鍋魚頭」，適合無辣不歡、喜歡重口味的朋友嚐鮮，「胡椒肚雞鍋」是廣東省的漢族傳統名菜，以豬肚、土雞腿川燙後，加入胡椒、玉竹、淮山片、枸杞等中藥材熬煮湯頭，口感辛香開胃。江浙名菜「寧式砂鍋魚頭」，特選石門水庫活鰱魚，將魚頭以高溫油炸，加入自製沙茶與紅油熬煮的湯底，重達兩斤的魚頭與大白菜吸附微辣湯汁，鍋底還有涼粉皮與鮮豆腐，滿滿好料都要漫出來！

▲「螃蟹排骨番茄鍋」是一道料豐味鮮的秋日鍋物料理。（圖／福容桃園店提供）

帶有異國情調的「廣式湘羊腩煲」、「薑黃地瓜雞鍋」則適合重視食補養生的老饕們，南洋風味的「廣式湘羊腩煲」選用帶皮羊腩，以辛香料爆炒去腥，再慢火細燉2小時，最後加入椰漿、鮮奶調和湯底，迷人香氣令人欲罷不能，羊肉更是Q彈有勁。「薑黃地瓜雞鍋」，以印度國寶香料-「薑黃」，搭配桃園大園區盛產的鬆甜地瓜與土雞，滋味香醇，加入川芎、枸杞、當歸等中藥材，冬天的元氣就靠這一鍋補足！

「螃蟹排骨番茄鍋」，由新鮮青蟹、文蛤、白蝦、海參等澎湃海鮮加上高麗菜、秀珍菇、金針菇等各式菇類，最後以牛番茄及排骨酥提味，口感濃郁豐富，是一道料豐味鮮的秋日鍋物料理，湯頭清甜無負擔，大人小孩都可開懷享用。