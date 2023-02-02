福容桃園元宵送愛　港式點心公益教學傳遞溫情

▲福容桃園店哥哥姊姊，帶著中心身障青年們一步步完成港式點心製作。（圖／福容桃園店提供）

記者楊淑媛／桃園報導

福容大飯店桃園店長期關懷弱勢，善盡企業回饋地方責任，在元宵節前夕，前往「桃園寶貝潛能發展中心」進行元宵猜燈謎及港式點心公益教學活動，經由飯店哥哥姊姊及點心師傅的手把手示範，帶領中心的身障青年們親手製作美味的葡式蛋塔及芝麻球，透過有趣的活動，讓善的力量加乘、愛的漣漪擴大！

福容桃園店2日表示，此次公益活動由飯店後勤同仁及港點師傅前往中心舉辦，邀請龜山站及八德站共計14位慢飛勇寶貝參與，寶貝們帶起手套、衛生帽，跟著師傅的動作小心翼翼的搓揉麵糰、包餡，均勻的滾上芝麻後由老師協助放入油鍋炸熟；並將蛋液均勻精準的倒入葡式蛋塔酥皮後放入烤箱烤…

▲港點師傅示範製作點心。（圖／福容桃園店提供）



慢飛勇寶貝們表示：「自己動手做感覺更有成就感，香酥的蛋塔比知名速食店買的更加好吃！」因應即將到來的元宵節，飯店的哥哥姊姊們也準備了元宵猜燈迷互動，並贈送兔年小提燈，現場笑聲不斷，讓這些寶貝們提前感受到過節的溫暖氣氛!」

▲福容桃園元宵送愛至寶貝潛能中心，進行港式點心教學及猜燈謎活動。（圖／福容桃園店提供）

福容大飯店桃園店除了每年邀請鄰近國小、弱勢家庭參加「聖誕公益餐會活動」、積極參與社區鄰里舉辦的公益活動、致力推廣環保理念，深受地方肯定。福容大飯店桃園店自2007年成立以來廣獲消費者好評，曾獲桃園市政府頒發的金牌好好棧，深感在地鄉親的長期支持、積極投身公益，去年度更獲得行政院環保署般頒發之「2022國家企業環保獎銅級獎」肯定，盼能持續為更多需要關懷的團體傳遞一份溫情、種下一份希望、收獲一份感動。