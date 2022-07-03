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旅館慶生搶業績　7月壽星入住有5大驚喜

▲福容桃園店慶生推5大優惠

▲與福容大飯店桃園店同年同月同日出生壽星，7月入住可享住一晚送一晚。（圖／福容提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為了歡慶15週歲並回饋粉絲，福容大飯店桃園店、即日起推出5大生日住房驚喜和餐飲優惠！只要和福容桃園店同年同月同日(2007/07/08)出生的壽星7月份入住，即可享有豪華客房住一晚、再送一晚的超級優惠，平均每人每晚只要不到1000元，即可入住桃園藝文特區星級飯店。

▲福容桃園店慶生推5大優惠

▲福容大飯店桃園店歡慶15週年慶，推出5大生日驚喜優惠. 。（圖／福容提供）

福容大飯店桃園店自2007年7月8日開幕至今已經滿15週年，坐落於桃園最熱鬧的藝文特區，緊鄰桃園展演中心、藝文公園及桃園觀光夜市等知名景點，交通四通八達，距離桃園機場僅需20分鐘車程， 一直以來都是商務住宿及都會旅遊的最佳選擇。

▲福容桃園店慶生推5大優惠

▲福粵樓推三大人氣港點王第二件只要15元優惠。（圖／福容提供）

福容桃園店表示，自即日起至7/31止，推出五大生日驚喜：只要和桃園店同年同月同日出生的顧客電話預約7月住宿，即可享有豪華客房住一晚再送一晚的優惠活動；此外，西元生日同時有「1」和「5」兩個數字，可享有豪華客房現殺半價優惠，不限房型，最適合全家大小一起來住。配合桃園觀旅局7/1起住房補助1,000元，中央7/15起補助1,300，7月來福容桃園店一起過生日，有吃有住最划算！

另外，飯店內的「福粵樓」餐廳，以櫻桃鴨一鴨五吃及道地港式點心聞名，累積許多忠實顧客，即日起迄 7/31至福粵用餐還有港點王第二件15元的活動，趁活動大快朵頤「黃金蝦餃皇」、「鮮蝦腐皮捲」、「香煎蘿蔔糕」三大人氣港點，用餐消費滿2,000再贈送2022沙雕展門票。

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